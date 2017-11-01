يا ربي السلامة..رموك صفاها لشابة بطريقة بشعة بمنطقة بن احمد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن منطقة بن احمد، اهتزت يومه الثلاثاء، على وقع فاجعة، راحت ضحيتها شابة في عقدها الثاني بعد أن دهستها شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن منطقة بن احمد، اهتزت يومه الثلاثاء، على وقع فاجعة، راحت ضحيتها شابة في عقدها الثاني بعد أن دهستها شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك".

وأوضح المصدر ذاته بأن ضحية هذا الحادث المروع، كانت تحاول تجاوز الشارع لتوديع والدتها المتوجهة إلى إيطاليا عبر حافلة لنقل المسافرين، لكن "الرموك" المحمل بكمية مهمة من الصخور، دهسها وفصل رأسها عن جسدها أمام أنظار والدتها.

وحمل ذات المصدر المسؤولية للسلطات المعنية، مشيرا إلى أن الطريق التي شهدت الفاجعة، كانت سببا في وقوعها، نظرا لحجمها الصغير وغياب إشارات المرور بها.