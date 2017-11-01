انفــراد:نجم محبوب و شهير بالمنتخب المغربي يفكر جديا في خطبة ابنة رونار بعد تأهل الأسود لمونديال روسيا 2018 ﻿

مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي بجدارة لمونديال روسيا 2018، و سطع بريق أسود الأطلس في سماء النجومية، علمت'' شوف تيفي'' من مصادر عليمة، أن لاعب محبوب ونجم شهير داخل كتيبة الثعلب رونار يفكر جديا في التقدم

شـوف تيفي:

مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي بجدارة لمونديال روسيا 2018، و سطع بريق أسود الأطلس في سماء النجومية، علمت" شوف تيفي" من مصادر عليمة، أن لاعب محبوب ونجم شهير داخل كتيبة الثعلب رونار يفكر جديا في التقدم لخطبة ابنة الناخب الوطني "كانديد".

و كشفت مصادرنا، أن اللاعب الذي يمارس في إحدى الدوريات الأوروبية الشهيرة ، و نتحفظ عن ذكر إسمه، كان معجبا بإبنة رونار و مباشرة بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا، أصبح يفكر جديا في مناقشة الموضوع مع مدربه رغم أنه لازال مترددا يقول مصدر قريب جدا من اللاعب .

و ظهرت Candid على غير عادتها في مباراة المغرب و الكوت ديفوار بأبيدجان، حيث رافقت والدها خلال المباراة الحاسمة و التي تأهل من خلالها أسود الأطلس إلى مونديال روسيا 2018 ،كما التقطت عدسات شوف تيفي، ابنة رونار الوحيدة إلى جانب نجوم المنتخب المغربي خلال سهرتهم الأخيرة بمدينة الدارالبيضاء .