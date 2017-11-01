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عاجل.. مداهمة مقر مجموعة لافارج للاشتباه في تمويلها لتنظيم الدولة الإسلامية

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 13:51 عاجل.. مداهمة مقر مجموعة لافارج للاشتباه في تمويلها لتنظيم الدولة الإسلامية | دولي
عاجل.. مداهمة مقر مجموعة لافارج للاشتباه في تمويلها لتنظيم الدولة الإسلامية
داهم المحققون الفرنسيون يومه الثلاثاء في باريس مقر مجموعة لافارج التي يشتبه بأنها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات جهادية في سوريا بينها تنظيم الدولة الإسلامية، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق

"شوف تيفي"

داهم المحققون الفرنسيون يومه الثلاثاء في باريس مقر مجموعة لافارج التي يشتبه بأنها مولت بطريقة غير مباشرة جماعات جهادية في سوريا بينها تنظيم الدولة الإسلامية، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق والمجموعة الفرنسية السويسرية للإسمنت، وذلك حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وقال ناطق باسم لافارج لوكالة فرانس بريس:" إن المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا"، مؤكدا بذلك معلومات بثتها إذاعة "فرانس أنتر"، وأوضحت الوكالة بأن التحقيق، يريد تحديد العلاقات المفترضة التي ربطت بين المجموعة العملاقة وتنظيم الدولة الإسلامية لمواصلة تشغيل مصنعها في جلابية بشمال سوريا في 2013 و2014.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تنظيم الدولة الإسلامية داعش باريس جماعات جهادية

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