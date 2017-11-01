 اكتشاف جديد.. العثور على عظام بشرية قديمة متحللة تحت التربة بإقليم الدريوش ﻿
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اكتشاف جديد.. العثور على عظام بشرية قديمة متحللة تحت التربة بإقليم الدريوش

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 13:44 اكتشاف جديد.. العثور على عظام بشرية قديمة متحللة تحت التربة بإقليم الدريوش | حوادث و حقوق
اكتشاف جديد.. العثور على عظام بشرية قديمة متحللة تحت التربة بإقليم الدريوش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أنه تم العثر مساء الاثنين 13 نونبر الجاري على عظام بشرية قديمة متحللة تحت التربة، وذلك من طرف عمال بناء كانوا يحفرون بئرا بمنزل في طور البناء بدوار بورشيد بجماعة دار

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أنه تم العثر مساء الاثنين 13 نونبر الجاري على عظام بشرية قديمة متحللة تحت التربة، وذلك من طرف عمال بناء كانوا يحفرون بئرا بمنزل في طور البناء بدوار بورشيد بجماعة دار الكبداني إقليم الدريوش.

وعلى إثر اكتشافهم لذلك قاموا بإعلام السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين هرعوا إلى عين المكان لمعرفة ملابسات تواجد هذه العظام داخل المنزل واتخاذ المتعين وفق المساطر الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات .

وحسب مصادر من عين المكان فقد تم نقل العظام من طرف الدرك الملكي من أجل القيام بالفحص التقني حول العظام لمعرفة حيثيات تواجدها بالمنطقة و تاريخ دفنها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي اكتشاف عظام الكبداني

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