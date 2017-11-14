 صادم وبالصور..مثلي يفتح قلبه ويكشف عن تفاصيل مثيرة:''عيت ما نبيع لحمي بـ 300 درهم بغيت نتوب ونخدم عاونوني'' ﻿
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صادم وبالصور..مثلي يفتح قلبه ويكشف عن تفاصيل مثيرة:''عيت ما نبيع لحمي بـ 300 درهم بغيت نتوب ونخدم عاونوني''

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 13:34 صادم وبالصور..مثلي يفتح قلبه ويكشف عن تفاصيل مثيرة:عيت ما نبيع لحمي بـ 300 درهم بغيت نتوب ونخدم عاونوني | مجتمع
صادم وبالصور..مثلي يفتح قلبه ويكشف عن تفاصيل مثيرة:''عيت ما نبيع لحمي بـ 300 درهم بغيت نتوب ونخدم عاونوني''
خرج مثلي ينحدر من مدينة الحاجب عن صمته، وفتح قلبه ، في تصريح أدلى به يومه الثلاثاء لـ ''شوف تيفي''، كشف من خلاله عن معطيات صادمة وخطيرة بخصوص حياته اليومية والطريقة التي امتهن بها ممارسة الشذوذ الجنسي.

"شوف تيفي"

خرج مثلي ينحدر من مدينة الحاجب عن صمته، وفتح قلبه ، في تصريح أدلى به يومه الثلاثاء لـ "شوف تيفي"، كشف من خلاله عن معطيات صادمة وخطيرة بخصوص حياته اليومية والطريقة التي امتهن بها ممارسة الشذوذ الجنسي.

وأوضح هذا المثلي الملقب بـ "سامي" بأنه غادر مقاعد الدراسة من السنة الثالثة إعدادي، وبعد وصوله لمرحلة البلوغ، شعر بوجود أمر مختلف به عكس باقي أقرانه، ويتعلق الأمر بميوله للرجال أكثر من النساء اللائي أصبح يعتبرهن كأخواته، مشيرا إلى أن أول علاقة ربطها كانت مع شاب من مدينة الرباط، مارس الجنس معه لمدة سنة كاملة.

وأضاف "سامي" بأنه ومباشرة بعد انفصاله عن عشيقه المنحدر من الرباط، دخل إلى إحدى الصفحات الخاصة بالمثليين بالفيسبوك، ووجد نفسه بعد ذلك يربط مواعيد مع مثليين آخرين تفوق أعمارهم 34 سنة، يمارسون معه الجنس مقابل منحه مبالغ تفوق 300 درهم.

وأشار المتحدث بأنه يبلغ من العمر 26 سنة، وهو الأخ الأكبر لأسرة مكونة من والدته المطلقة من والده وشقيقيه، قائلا "أنا عيت من بيع لحمي وبغيت نخدم"، مبرزا بأنه تعب من مسار حياته ، موجها في الوقت نفسه نداء لأصحاب القلوب الرحيمة بمد يد المساعدة له حتى ينتشل أسرته من الفقر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحاجب مدينة الرباط الشذوذ الجنسي الفيسبوك

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