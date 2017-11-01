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المغرب يستورد القمح هاذ العام من أمريكا أكثر من العام الماضي ...

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 13:16 المغرب يستورد القمح هاذ العام من أمريكا أكثر من العام الماضي ... | بوليتيك
المغرب يستورد القمح هاذ العام من أمريكا أكثر من العام الماضي ...
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنه اشترى 30 ألف طن من القمح اللين الأمريكي، عقب مناقصة أجريت في إطار حصص الاستيراد السنوية بالتعريفة التفضيلية من منتوجات هذه المادة الأساسية.

شـــوف تيفي:

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنه اشترى 30 ألف طن من القمح اللين الأمريكي، عقب مناقصة أجريت في إطار حصص الاستيراد السنوية بالتعريفة التفضيلية من منتوجات هذه المادة الأساسية.

وفي ذات السياق، فقد توقعت وزارة الفلاحة الأمريكية، أن تشهد صادرات القمح إلى المغرب، ارتفاعا من 5 ملايين طن إلى 5.5 ملايين طن برسم الموسم الفلاحي الحالي، وفقا لتقرير صادر عن الشبكة العالمية لمعلومات الزراعة.

وأوضحت المصادر، أنه ستكون الشركات الأمريكية، ملزمة بإيصال شحنات القمح اللين إلى المغرب في أجل أقصاه نهاية
شهر دجنبر المقبل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القمح استيراد أمريكا

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