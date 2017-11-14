بالصور..شوفو الجمال والقوة ديال الشرطيات الروسيات اللي غادي يكونوا في المونديال ﻿

قبل أشهر من تنظيم روسيا لكأس العالم، نشر موقع ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور لنساء شرطة روسيات، من المحتمل أن يتم الاعتماد عليهن خلال هذا المحفل الكروي العالمي.

"شوف تيفي"

قبل أشهر من تنظيم روسيا لكأس العالم، نشر موقع "روسيا اليوم" يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور لنساء شرطة روسيات، من المحتمل أن يتم الاعتماد عليهن خلال هذا المحفل الكروي العالمي.

وأوضح الموقع الروسي بأن وزارتي الأمن الداخلي والطوارئ الروسيتان، أجرتا مسابقة لملكات جمالهما، مشيرا إلى أن الجمهور والمهتمين تساءلوا عن مكمن السر وراء اختيار المشاركات إن كان في جمالهن أم لياقتهن البدنية وقدرتهن على تذليل الصعاب!.

تجدر الإشارة إلى أن جمال الروسيات، أثار ضجة بالعديد من الدول العربية التي تأهلت منتخباتها للمونديال ومن بينها المغرب، حيث عبر العديد من النشطاء عن نيتهم السفر إلى روسيا والزواج بروسيات.