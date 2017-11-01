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مباشرة بعد عودة الملك.. العثماني سيكشف عن أسماء وزراء حكومته المعدلة ...

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 12:31 مباشرة بعد عودة الملك.. العثماني سيكشف عن أسماء وزراء حكومته المعدلة ... | بوليتيك
مباشرة بعد عودة الملك.. العثماني سيكشف عن أسماء وزراء حكومته المعدلة ...
كشفت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن التعديل التقني المحدود لحكومة سعد الدين العثماني ، قد استكمل بنيانه، ولم يعد يفصل المغاربة عن لحظة الكشف عن هوية الوزراء الجدد الذين سيعوضون

 شوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي"، أن التعديل التقني المحدود لحكومة سعد الدين العثماني ، قد استكمل بنيانه، ولم يعد يفصل المغاربة عن لحظة الكشف عن هوية الوزراء الجدد الذين سيعوضون أعضاء الحكومة المقالين قبل أسابيع، سوى عودة الملك من جولته المتميزة بالخليج ، وهو التعديل الحكومي التقني الذي يبقي على نفس مكونات الأغلبية الحالية ويفند صحة الأخبار التي تحدثت عن إمكانية دخول حزب الإستقلال إليها، تبرز مصادر "شوف تيفي"

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حزبا التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية، قد تقدما قبل أسبوع بلائحة أسماء وزرائهما المقترحين لتعويض نظرائهم المعفيين من طرف الملك على خلفية ثبوث توطهم في الإخلال بواجباتهم الحكومية المرتبطة بإنجاز الأوراش المندرجة في إطار المشروع التنموي الكبير الحسيمة منارة المتوسط، وهي الأسماء التي يرجح في نظر المصادر، أن يكون قد تم الحسم في شأنها، في انتظار عودة الملك قريبا من جولته الخليجية لتنصيبها بشكل رسمي في المواقع الوزارية الجديدة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العثماني الملك حكومة التعديل لائحة التقدم و الاشراكية الحركة الشعبية

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