 صـــادم:تْعرات ليه فالكاميرا ديال التيليفون بعدما وهمها أنه خليجي و شوهها فدربهم عبر فيديو بارطجاه من الواتساب ..هاذشي فكازا ﻿
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صـــادم:تْعرات ليه فالكاميرا ديال التيليفون بعدما وهمها أنه خليجي و شوهها فدربهم عبر فيديو بارطجاه من الواتساب ..هاذشي فكازا

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 12:09 صـــادم:تْعرات ليه فالكاميرا ديال التيليفون بعدما وهمها أنه خليجي و شوهها فدربهم عبر فيديو بارطجاه من الواتساب ..هاذشي فكازا | حوادث و حقوق
صـــادم:تْعرات ليه فالكاميرا ديال التيليفون بعدما وهمها أنه خليجي و شوهها فدربهم عبر فيديو بارطجاه من الواتساب ..هاذشي فكازا
وصلت درجة انتقام شاب مراهق من فتاة لدرجة كبيرة بعدما أوهمها في اتصالات عبر تطبيق Tango التواصلي أنه شاب خليجي وأقنعها بالتواصل معه عبر الكاميرا.

شـوف تيفي:م غ

وصلت درجة انتقام شاب مراهق من فتاة لدرجة كبيرة بعدما أوهمها في اتصالات عبر تطبيق Tango التواصلي أنه شاب خليجي وأقنعها بالتواصل معه عبر الكاميرا.

الشاب الذي هو في الأصل ابن جيران الفتاة التي رفضت مصاحبته سابقا، أوهم التلميذة التي تدرس في الأولى باكالوريا بثانوية الحسن الثاني بالدارالبيضاء، أنه شاب خليجي و ينوي الزواج بها ليسقطها في شباك الكاميرا حيث أرسلت له فيديو و هي شبه عارية و تقوم بإيحاءات جنسية مثيرة عبر التطبيق المذكور.

الشاب كشف بعد ذلك للفتاة أنه نصب لها هذا الفخ انتقاما منه على عدم الخروج معه بعدما أبدى إعجابه بها.

و قد عم على نشر الفيديو الفاضح بين أبناء الحي الذين استنكروا هذه الواقعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب استنكار أبناء الحي الدارالبيضاء فيديو

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