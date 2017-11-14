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وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية: ''الملك دق ناقوس الخطر بخصوص الإدارة''

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 12:03 وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية: الملك دق ناقوس الخطر بخصوص الإدارة | بوليتيك
وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية: ''الملك دق ناقوس الخطر بخصوص الإدارة''
قال محمد بن عبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يومه الثلاثاء، إن الملك محمد السادس، دق ناقوس الخطر بسبب الوضعية التي تعيشها الإدارة بالمغرب.

"شوف تيفي"

قال محمد بن عبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يومه الثلاثاء، إن الملك محمد السادس، دق ناقوس الخطر بسبب الوضعية التي تعيشها الإدارة بالمغرب.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن ما قاله الوزير جاء خلال تنظيم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ليوم دراسي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، حول موضوع "الحكامة الإدارية بين القطاعين الخاص والعام"، وذلك تفاعلا مع مضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لاسيما في شقه المتعلق بنجاعة نموذج التسيير بالقطاع الخاص.

وأكد الموفد بأن هذا القاء الدراسي التواصلي، الذي ينعقد بمشاركة عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص، يهدف إلى تعزيز دينامية الإصلاح بالإدارة العمومية من خلال تبادل الخبرات والانفتاح على مختلف التجارب الناجحة بالقطاع الخاص، للرفع من نجاعة التدبير العمومي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحكامة الوظيفة العمومية التدبير العمومي الحكامة عيد العرش المجيد

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