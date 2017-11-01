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شوفو شحال ديال الماحيا لقاو في سيدي بنور

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 11:20 شوفو شحال ديال الماحيا لقاو في سيدي بنور | حوادث و حقوق
شوفو شحال ديال الماحيا لقاو في سيدي بنور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي بنور، أمس الاثنين، من تفكيك معمل مخصص لتقطير وإعداد مسكر ''ماء الحياة''، وحجزت بداخله 25 برميلا من سعة 200 لتر، معبأة بأكثر من ثلاثة

"شوف تيفي"+"و م ع"


تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي بنور، أمس الاثنين، من تفكيك معمل مخصص لتقطير وإعداد مسكر "ماء الحياة"، وحجزت بداخله 25 برميلا من سعة 200 لتر، معبأة بأكثر من ثلاثة أطنان من هذه المادة المسكرة المعدة للترويج.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن كانت قد أجرت تفتيشا بمنزل المشتبه به الكائن بالجماعة القروية زاوية سيدي إسماعيل، وحجزت بداخله معدات تستعمل في إعدد مسكر "ماء الحياة"، وهي عبارة عن براميل بلاستيكية وقنينات غاز من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى أكياس تضم مواد أولية تستعمل في تحضير هذا النوع من المسكرات.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث قد أسفرت عن تحديد هوية اثنين من المشتبه بتعاطيهما لهذا النشاط الإجرامي، وهما من ذوي السوابق القضائية، واللذين تم نشر مذكرة بحث بحقهما في انتظار توقيفهما وتقديمهما أمام العدالة.

 

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