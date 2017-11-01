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هذا هو جديد الأمراء السعوديين المعتقلين

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 10:34 هذا هو جديد الأمراء السعوديين المعتقلين | دولي
هذا هو جديد الأمراء السعوديين المعتقلين
أكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أمس الإثنين، أن الجهات المختصة في المملكة السعودية ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين أوقفوا هذا

"شوف تيفي"

أكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أمس الإثنين، أن الجهات المختصة في المملكة السعودية ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين أوقفوا هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.

وحسب صحيفة "عاجل" السعودية فقد قال المعلمي للصحفيين في الأمم المتحدة: "أستطيع طمأنتكم بأنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل الموقوفين،".

وقال المعلمي تضيف الصحيفة: "ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه جهات الأمن في الوقت المناسب".

تجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية، أوقفت عشرات من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، في إطار تحقيقات تجريها لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويواجه المحتجزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

‫شوف تيفي

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