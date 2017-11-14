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صورة الملك محمد السادس رفقة ودادي بقميص الوينيرز بالدوحة تشعل الفيسبوك

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 10:14 صورة الملك محمد السادس رفقة ودادي بقميص الوينيرز بالدوحة تشعل الفيسبوك | بوليتيك
صورة الملك محمد السادس رفقة ودادي بقميص الوينيرز بالدوحة تشعل الفيسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة للملك محمد السادس بالدوحة، ظهر خلالها إلى جانبه ودادي يحمل العلم الوطني ويرتدي قميص إلترا الوينيرز.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة للملك محمد السادس بالدوحة، ظهر خلالها إلى جانبه ودادي يحمل العلم الوطني ويرتدي قميص إلترا الوينيرز.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، معبرين عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين عن فخرهم لقيام الملك محمد السادس بتهنئة فريق الوداد البيضاوي الذي تمكن من تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، اتصل بكل من مدرب الوداد لحسين عموتة وعميد الفريق إبراهيم النقاش مباشرة بعد نهاية مباراة الفريق الأحمر والأهلي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قميص الوينيرز عصبة الأبطال الإفريقية عصبة لحسين عموتة

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