جد صادم.. راقي كيدنس المصحف وكيعطي للنساء سوائل مخدرة وكيصورهم+تفاصيل لا تصدق ﻿

تحت عنوان ''راق مزيف يدنس المصحف''، كشفت وسائل إعلام جزائرية، يومه الثلاثاء، أن فرقة البحث والتحري بأمن ولاية غلیزان بالجزائر، أوقفت راقي مزيف رفقة شريكته بعد أن كان يقوم بتنويم ضحاياه من النساء عن

"شوف تيفي"

تحت عنوان "راق مزيف يدنس المصحف"، كشفت وسائل إعلام جزائرية، يومه الثلاثاء، أن فرقة البحث والتحري بأمن ولاية غلیزان بالجزائر، أوقفت راقي مزيف رفقة شريكته بعد أن كان يقوم بتنويم ضحاياه من النساء عن طريق سوائل مخدرة، لیھددھم فیما بعد بالتشھیر بصورھم.

وحسب موقع "جورنال البلاد" الجزائري فإن عملية إيقاف المعني بالأمر جاءت إثر شكوى تقدمت بھا إحدى الضحايا تفید بتعرضھا إلى الابتزاز والتھديد عن طريق التشھیر بصورھا، من قبل شخص يدعي أنه راقي، الأمر الذي جعل المصالح الأمنیة تباشر تحرياتھا، التي أسفرت عن تحديد ھوية المشتبه به وألقت القبض علیه برفقة امرأة وبعد تفتیش مسكنھما، تم العثور على كمیة من العقاقیر تستعمل في الشعوذة وأقراص مھلوسة، ومجموعة من الحروز والطلاسم، بالإضافة إلى مصحف شريف مدنس من قبلھما.

وأكد المصدر ذاته تقديم الموقوفين أمام وكیل المحكمة بتھمة تكوين عصابة، النصب والاحتیال باستعمال الشعوذة، الابتزاز والتھديد بالتشھیر عن طريق صور خاصة، انتحال ھوية، تدنیس المصحف الشريف وحیازة مؤثرات عقلیة لغرض البیع مع المشاركة.