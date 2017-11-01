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مجتمع ''ما مسوقش''

الدرك يطيح بعصابة حوادث وهمية وها شنو وقع

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 01:24 الدرك يطيح بعصابة حوادث وهمية وها شنو وقع | حوادث و حقوق
الدرك يطيح بعصابة حوادث وهمية وها شنو وقع
أسقط المركز القضائي لدرك 2 مارس بالبيضاء، في اليومين الماضيين، أفراد شبكة تخصصت في فبركة حوادث السير المادية، وتزوير وثائق وصفائح السيارات من أجل رفع الفواتير للاستفادة من مبالغ مهمة بالاحتيال

''شوف تيفي'': زينب نمروك

أسقط المركز القضائي لدرك 2 مارس بالبيضاء، في اليومين الماضيين، أفراد شبكة تخصصت في فبركة حوادث السير المادية، وتزوير وثائق وصفائح السيارات من أجل رفع الفواتير للاستفادة من مبالغ مهمة بالاحتيال على شركات التأمين، كما جرى حجز خمس سيارات ضمنها سيارتان رباعيتا الدفع ، وحوالي 30 صفيحة سيارات مزورة، إضافة إلى خاتم في اسم مسؤولة بمركز تسجيل للسيارات بالبيضاء، وآخر يتبع لوزارة النقل، وثالث خاص بالمصادقة على التوقيع بحمل اسم مقاطعة مولاي رشيد.

حسب مصادر الصباح فإن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، تابع في حالة اعتقال أربعة متهمين، ضمنهم وسيطة تأمين تشتغل في إحدى وكالات التأمينات بسيدي معروف، فيما تابع خبيرين في حالة سراح بعد ثبوت تورطهما في التأشير على الإجراءات التي يتم بموجبها تحديد نسبة التأمين في حوادث السير الوهمية التي يفبركها المتهمون.

 

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المركز القضائي الدار البيضاء شوف تيفي المغرب زينب نمروك شبكة الدرك يطيح عصابة تزوير

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