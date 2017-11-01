 صفقة ملغومة تضع عامل المحمدية في قلب فضيحة جديدة ﻿
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صفقة ملغومة تضع عامل المحمدية في قلب فضيحة جديدة | حوادث و حقوق

صفقة ملغومة تضع عامل المحمدية في قلب فضيحة جديدة

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صفقة ملغومة تضع عامل المحمدية في قلب فضيحة جديدة

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 01:12 صفقة ملغومة تضع عامل المحمدية في قلب فضيحة جديدة | حوادث و حقوق
صفقة ملغومة تضع عامل المحمدية في قلب فضيحة جديدة
يبدو أن مشاكل عامل المحمدية لا تنتهي فبعد أن ظل ينفي استغلال منصبه للإستفادة من صفقات لصالح مختبر الجيوتقنية والهندسة المدنية الذي يمتلك فيه حصة 39 بالمائة،أكدث وثائق أن سالم الشكاف عامل المحمدية

شوف تيفي

يبدو أن مشاكل عامل المحمدية لا تنتهي فبعد أن ظل ينفي استغلال منصبه للإستفادة من صفقات لصالح مختبر الجيوتقنية والهندسة المدنية الذي يمتلك فيه حصة 39 بالمائة،أكدث وثائق أن سالم الشكاف عامل المحمدية استفاد من صفقة جديدة تتعلق بدراسة جيوتقنية لمشروع إنجاز بنيات لتخرين المواد البترولية بميناء المحمدية.

وحسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن المختبر المملوك لعامل المحمدية قام بإنجاز الدراسة بتاريخ 3 ماي لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة نفى فيها العامل استفادة المختبر التابع له من أي صفقات داخل مدينة المحمدية.

والخطير في الصفقة الجديدة، التي استفاد منها العامل تتعلق بدراسة تخزين المواد النفطية بالميناء النفطي للمحمدية مع العلم أن مجموعة من الفضائح تفجرت خلال الأسابيع المنصرمة حول هذا الموضوع، خاصة فضيحة تخزين مواد سامة وخطيرة بالميناء من طرف 4 شركات دول الحصور على التراخيص اللازمة.

وكان عامل عمالة المحمدية قد وجه مراسلة إلى وزارة الداخلية يطلب فيها بعث لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى عمالة المحمدية للقيام بتحقيق فيما اعتبره مزاعم تنسب إليه بخصوص تأثير طلبيات المختبر الذي يملكه على قرارات السلطات بشأن تراخيص للبناء، وجاء ذلك بعد أن وجه منعشون عقاريون اتهامات خطيرة للعامل الشكاف تصل حد الإبتزاز بتصميم التهيئة واستعمال سلاح المساحات الخضراء وفرض اعتماد دراسات المختبر الذي يملك فيه حصة 39 في المائة.

 

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صفقة ملغومة عامل المحمدية فضيحة جديدة المساء شوف تيفي

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