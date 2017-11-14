ملكة جمال روسيا ترحب بالمغاربة في بلادها بعد تأهل المنتخب ﻿

رحبت فيكتوريا لوبيروفا ملكة جمال روسيا والمقدمة الرسمية لكأس العالم 2018 بالمغاربة في بلادها عقب تأهل المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم بعد 20 سنة من الانتظار على حساب كوت ديفوار.

شوف سبور

رحبت فيكتوريا لوبيروفا ملكة جمال روسيا والمقدمة الرسمية لكأس العالم 2018 بالمغاربة في بلادها عقب تأهل المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم بعد 20 سنة من الانتظار على حساب كوت ديفوار.

وكتبت ملكة جمال روسيا تدوينة رحبت من خلالها بجماهير المنتخبات التي تأهلت مؤخرا لمونديال روسيا قائلة « يسعدني أن أرحب بالسينغال، تونس والمغرب الذين تأهلوا لكأس العالم 2018 والذي سينعقد بروسيا خلال الصيف المقبل! بصفتي سفيرة رسمية أريد أن أعرب عن ترحيب روسيا باستقبال ضيوفنا » .

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » اختار للمرة الثانية على التوالي فيكتوريا لوبيروفا لتمثيل روسيا كسفيرة للنوايا الحسنة في بطولة كأس العالم روسيا 2018.