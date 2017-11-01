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شوفو شنو قررت سلطات دبي في حق المغربيات الممتهنات للدعارة

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 23:33 شوفو شنو قررت سلطات دبي في حق المغربيات الممتهنات للدعارة | حوادث و حقوق
شوفو شنو قررت سلطات دبي في حق المغربيات الممتهنات للدعارة
تقود سلطات دبي حملة منذ شهور ضد مغربيات مقيمات بالإمارات متهمات بالدعارة وممارسة الفساد لترحيلهن إلى المغرب بعد أن فاحت رائحتهن وأصبحت قصصهن وحكاياتهن على كل الألسن وفيديوهات معاركهن وفضائحن

شوف تيفي

 تقود سلطات دبي حملة منذ شهور ضد مغربيات مقيمات بالإمارات متهمات بالدعارة وممارسة الفساد لترحيلهن إلى المغرب بعد أن فاحت رائحتهن وأصبحت قصصهن وحكاياتهن على كل الألسن وفيديوهات معاركهن وفضائحن منتشرة على يوتوب وواتساب.

وتمكنت السلطات من ترحيل العديد من المغربيات عبر دفعات كل دفعة تتكون من 25 إلى 50 فتاة يتم اعتقالهن من فنادق ومنتجعات دبي قبل التحقيق معهن وإخضاعهن لتحاليل الدم والفحوص الطبية قبل أن تتوجه بهن الشرطة مباشرة إلى المطار لتسفيرهن نحو بلدهن.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن سلطات دبي ضاقت درعا بسلوك المغربيات ممتهنات الجنس بدبي ومشاكلهن فلجأت إلى هذه الوسيلة للتخلص منهن وتنظيف البلد من ممارستهن أشارت العديد من الشهادات التي استقتها الصباح من أوساط تشتغل بالمجال، إلى أن الحملة خلطت الأخضر باليابس وطالت حتى مغربيات لا علاقة لهن بالدعارة وتم إلقاء القبض عليهن وهن يمارسن الرياضة في الشارع العام بدعوى ارتداء ملابس مخلة بالأداب العامة والقيام بحركات اعتبروها إغراءات منها حركات رياضية.

وتنصب السلطات بدبي كمائن للإيقاع بمغربيات ممتهنات للدعارة بعد أن تتخفى في شكل زبون سعودي أو إماراتي ليتصل بوسيط ليرسل له صورا لبنات يختار منهن واحدة يواعدها في مكان معين وساعة محددة لتجد نفسها رهن الإعتقال بمجرد أن تطأ قدمها المكان، ويتم التنسيق أيضا مع إدارة بعض الفنادق التي تتردد عليها المغربيات ليتم اعتقالهن بمجرد وضعهن بطاقة الهوية في الإستقبال.

 

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دبي شوف تيفي دعارة مغربيات مجتمع

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