بطلب من ''فيفا'' الوداد يبعث بوداديين إلى الإمارات ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم سيبعث بكل من الإطار الوطني حسن بنعبيشة وهشام الملاخ عضو المكتب المسير للوداد البيضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة، لإعداد الظروف الجيدة

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كشفت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم سيبعث بكل من الإطار الوطني حسن بنعبيشة وهشام الملاخ عضو المكتب المسير للوداد البيضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة، لإعداد الظروف الجيدة للنادي وكذا معاينة ملعب التداريب وفندق إقامة القلعة الحمراء.

وأفادت ذات المصادر، أن الوداد البيضاوي توصل بمراسلة من الاتحاد الدولي من أجل تحديد عضوين للسفر إلى الإمارات والوقوف على مختلف الترتيبات المتعلقة بكأس العالم للأندية المقرر إجراؤه في دجنبر القادم.

ويشارك الوداد البيضاوي في نهائيات كأس العالم بعد تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية على حساب فريق الأهلي المصري.