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الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 22:09 الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم | بوليتيك
الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم
كشف مصدر حكومي، أن جميع الكتاب العامين للقطاعات الوزارية ستشملهم حملة الإعفاءات التي ستصدر في بلاغ رسمي باستثناء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي رغم إعفاء ''محمد حصاد'' من على

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كشف مصدر حكومي، أن جميع الكتاب العامين للقطاعات الوزارية ستشملهم حملة الإعفاءات التي ستصدر في بلاغ رسمي باستثناء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي رغم إعفاء ''محمد حصاد'' من على رأس الوزارة.

 وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة التي ترأسها سعد الدين العثماني لتحديد المسؤوليات في إطار اللائحة التي تضم 14 عشر مسؤولا، أجمعت على قرار إعفاء الكتاب العامين للوزارات التي أعفي وزراؤها، بالإضافة إلى مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال.

 وأوضح ذات المصدر أن جميع الكتاب العامين باعتبارهم الإداري، حيث يوجدون في المرتبة الثانية في سلم المسؤولية داخل القطاعات الحكومية بعد الوزراء، مؤكدا بأن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لن يشمله الزلزال السياسي الذي سيضرب زملاءه بالقطاعات الحكومية.

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