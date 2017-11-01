 عاجــــل: منتخب السويد يحرم منتخب إيطاليا من التأهل لمونديال روسيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم | بوليتيك

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء | بوليتيك

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو | بووز

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو

وهبي يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح | بوليتيك

''وهبي'' يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح

‫في لقطة طريفة مصطفى حجي يراوغ رونار و يسجل هدفا ولا أروع‬ (فيديو) | بووز

‫في لقطة طريفة مصطفى حجي يراوغ رونار و يسجل هدفا ولا أروع‬ (فيديو)

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت | بوليتيك

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى | دولي

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا | دولي

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة فمراكش..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة

مجتمع ''ما مسوقش''

عاجــــل: منتخب السويد يحرم منتخب إيطاليا من التأهل لمونديال روسيا

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 21:47 عاجــــل: منتخب السويد يحرم منتخب إيطاليا من التأهل لمونديال روسيا | سبور
عاجــــل: منتخب السويد يحرم منتخب إيطاليا من التأهل لمونديال روسيا
أقصى منتخب السويد نظيره الإيطالي على ملعب ''جوزيبي مياتزا'' في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، مساء يومه الإثنين وذلك في إياب الملحق المؤهل لمونديال روسيا 2018، بنتيجة صفر لمثله.

شوف سبور

 أقصى منتخب السويد نظيره الإيطالي على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، مساء يومه الإثنين وذلك في إياب الملحق المؤهل لمونديال روسيا 2018، بنتيجة صفر لمثله.

وجاء هذا الإقصاء بعد عدم تمكن المنتخب الإيطالي من التسجيل وتعديل الكفة على الأقل بالرغم من محاولته الهجومية المتكررة، وذلك بعدما انهزم في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

تجدر الإشارة، إلى أن منتخب إيطاليا لم يغب عن كأس العالم منذ 60 عاما، في المقابل، غاب منتخب السويد عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم، بعد 12 مشاركة في تاريخه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

منتخب إيطاليا السويد شوف تيفي سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

منتخب السلامي ينهزم أمام نظيره الغامبي في مباراة ودية+فيديو | سبور

منتخب السلامي ينهزم أمام نظيره الغامبي في مباراة ودية+فيديو

وكيل بنشرقي رئيسا لجامعة رياضية جديدة | سبور

وكيل بنشرقي رئيسا لجامعة رياضية جديدة

بث مباشر.. ايطاليا VS السويد | سبور

بث مباشر.. ايطاليا VS السويد

جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود | سبور

جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو أهداف المباراة التي انهزم فيها المنتخب المغربي المحلي أمام غامبيا بـ 1-2 | مباراة ودية المحليين | زووم
منذ 57 دقيقة

شاهد بالفيديو أهداف المباراة التي انهزم فيها المنتخب المغربي المحلي أمام غامبيا بـ 1-2 | مباراة ودية المحليين

بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت | بــووز

بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت

فيديو التبوريشة..شوفو تفاعل الجماهير المغربية وسط ملعب أبيدجان مع مباراة المنتخب /المسيرة الخضراء و النشيد الوطني و كولشي كايغني | بــووز

فيديو التبوريشة..شوفو تفاعل الجماهير المغربية وسط ملعب أبيدجان مع مباراة المنتخب /المسيرة الخضراء و النشيد الوطني و كولشي كايغني

بالفيديو..شوفو لحظة محاصرة بوصوفة و لاعب آخر من المنتخب الوطني من طرف الأمن الإيفواري وسط الملعب مباشرة بعد تأهل المغرب لكأس العالم | بــووز

بالفيديو..شوفو لحظة محاصرة بوصوفة و لاعب آخر من المنتخب الوطني من طرف الأمن الإيفواري وسط الملعب مباشرة بعد تأهل المغرب لكأس العالم

﻿

آخر المستجدات

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم | بوليتيك
منذ 6 دقائق

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء | بوليتيك

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو | بووز

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو

وهبي يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح | بوليتيك

''وهبي'' يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.