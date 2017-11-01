عاجــــل: منتخب السويد يحرم منتخب إيطاليا من التأهل لمونديال روسيا ﻿

أقصى منتخب السويد نظيره الإيطالي على ملعب ''جوزيبي مياتزا'' في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، مساء يومه الإثنين وذلك في إياب الملحق المؤهل لمونديال روسيا 2018، بنتيجة صفر لمثله.

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أقصى منتخب السويد نظيره الإيطالي على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، مساء يومه الإثنين وذلك في إياب الملحق المؤهل لمونديال روسيا 2018، بنتيجة صفر لمثله.

وجاء هذا الإقصاء بعد عدم تمكن المنتخب الإيطالي من التسجيل وتعديل الكفة على الأقل بالرغم من محاولته الهجومية المتكررة، وذلك بعدما انهزم في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

تجدر الإشارة، إلى أن منتخب إيطاليا لم يغب عن كأس العالم منذ 60 عاما، في المقابل، غاب منتخب السويد عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم، بعد 12 مشاركة في تاريخه.