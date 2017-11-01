منتخب السلامي ينهزم أمام نظيره الغامبي في مباراة ودية+فيديو ﻿

انهزم المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين أمام نظيره الغامبي بهدفين لواحد عشية يومه الإثنين في المباراة الودية التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الكبير بمراكش، في إطار استعدادات العناصر

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انهزم المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين أمام نظيره الغامبي بهدفين لواحد عشية يومه الإثنين في المباراة الودية التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الكبير بمراكش، في إطار استعدادات العناصر الوطنية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" المقررة بالمغرب مطلع السنة المقبلة.

المنتخب الغامبي تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30، قبل أن يعادل أحمد حمودان الكفة في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول، وخلال الجولة الثانية تمكن المنتخب الغامبي من إضافة الهدف الثاني في مرمى المنتخب المحلي المغربي في الدقيقة 70.

وكان المنتخب الوطني قد فاز الجمعة الماضي على المنتخب الموريتاني بأربعة أهداف لهدفين.