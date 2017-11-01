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مجتمع ''ما مسوقش''

''وهبي'' يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 21:11 وهبي يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح | بوليتيك
''وهبي'' يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح
بعث ''عبد اللطيف وهبي'' البرلماني بفريق حزب الاصالة والمعاصرة برسالة عبارة عن سؤال كتابي لوزير الداخلية ''عبد الوافي لفتيت'' تحت موضوع إحالة شكايات حول ''تزوير توقيعات بالمجلس البلدي لأكادير''.

شوف تيفي

 بعث ''عبد اللطيف وهبي'' البرلماني بفريق حزب الاصالة والمعاصرة برسالة عبارة عن سؤال كتابي لوزير الداخلية ''عبد الوافي لفتيت'' تحت موضوع إحالة شكايات حول ''تزوير توقيعات بالمجلس البلدي لأكادير''.

 ووفق منطوق الرسالة، ''فقد قامت 11 جمعية مهنية وحرفية تنشط بمدينة أكادير عموما وبسوق الأحد خصوصا، بتوجيه شكايات إلى عدة جهات ومؤسسات دستورية، تشتكي فيه ما قالت عنه ''عملية تزوير خطيرة في توقيعات منتخبين بالمجلس البلدي لاكادير من أجل توزيع محلات تجارية بسوق ''الحد'' وسط عاصمة سوس بطريقة غير مشروعة، وبأن التزوير شاب حتى محلات كانت عبارة عن إدارة''

 وإختتم وهبي سؤاله الموجه لوزير الداخلية يخبره '' أن بعض المستفيذين تربطهم علاقات مصاهرة مع منتخبين ضدا على القانون الذي يمنع هؤلاء من الاستفاذة من مشاريع ومنجزات تابعة للبلدية، وغيرها من الوقائع الخطيرة التي جاءت مفصلة في الشكايات، قصد فتح تحقيق في الموضوع لتطبيق القانون ولإنصاف المظلومين''.

 وفي ذات السياق، صرح عضو بإحدى الجمعيات المهنية بسوق الاحد بأكادير، بأن التجار راسلوا عدة مؤسسات للمطالبة بالتحقيق في خروقات شابت توزيع المحلات التجارية على المستفيذين، من بينها ملف صهر عمدة بلدية أكادير والنائب البرلماني باسم العدالة والتنمية.

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