وكيل بنشرقي رئيسا لجامعة رياضية جديدة ﻿

انتخب عشية اليوم الإثنين وكيل لاعبي كرة القدم كريم بلق رئيسا للجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو وفنون الحرب المشابهة، بإجماع كل الذين حضروا الجمع العام التأسيسي لهذه الجامعة التي ترى النور بعد

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انتخب عشية اليوم الإثنين وكيل لاعبي كرة القدم كريم بلق رئيسا للجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو وفنون الحرب المشابهة، بإجماع كل الذين حضروا الجمع العام التأسيسي لهذه الجامعة التي ترى النور بعد طول تحضير ومشاورات.



وكان الجمع العام التأسيسي قد انعقد بمنذوبية الشبيبة والرياضة قاعة علال الفاسي بالرباط، وخلاله تمت المصادقة على النظام الأساسي.

وتهدف الجامعة إلى توسيع قاعدة الممارسة وتأهيل أبطال مغاربة يشاركون في كل الملتقيات الدولية ويحظون بالتأهل للإستحقاقات العالمية.

يشار إلى أن كريم بلق يعتبر من أبرز وكلاء اللاعبين وكان لاعبا دوليا بصفوف نادي الفتح الرباطي، احترف بنادي النهضة السعودي.