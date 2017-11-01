 وكيل بنشرقي رئيسا لجامعة رياضية جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم | بوليتيك

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء | بوليتيك

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو | بووز

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو

وهبي يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح | بوليتيك

''وهبي'' يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح

‫في لقطة طريفة مصطفى حجي يراوغ رونار و يسجل هدفا ولا أروع‬ (فيديو) | بووز

‫في لقطة طريفة مصطفى حجي يراوغ رونار و يسجل هدفا ولا أروع‬ (فيديو)

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت | بوليتيك

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى | دولي

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا | دولي

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة فمراكش..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة

مجتمع ''ما مسوقش''

وكيل بنشرقي رئيسا لجامعة رياضية جديدة

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 20:56 وكيل بنشرقي رئيسا لجامعة رياضية جديدة | سبور
وكيل بنشرقي رئيسا لجامعة رياضية جديدة
انتخب عشية اليوم الإثنين وكيل لاعبي كرة القدم كريم بلق رئيسا للجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو وفنون الحرب المشابهة، بإجماع كل الذين حضروا الجمع العام التأسيسي لهذه الجامعة التي ترى النور بعد

شـــوف تيفي:

انتخب عشية اليوم الإثنين وكيل لاعبي كرة القدم كريم بلق رئيسا للجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو وفنون الحرب المشابهة، بإجماع كل الذين حضروا الجمع العام التأسيسي لهذه الجامعة التي ترى النور بعد طول تحضير ومشاورات.

وكان الجمع العام التأسيسي قد انعقد بمنذوبية الشبيبة والرياضة قاعة علال الفاسي بالرباط، وخلاله تمت المصادقة على النظام الأساسي.

وتهدف الجامعة إلى توسيع قاعدة الممارسة وتأهيل أبطال مغاربة يشاركون في كل الملتقيات الدولية ويحظون بالتأهل للإستحقاقات العالمية.

يشار إلى أن كريم بلق يعتبر من أبرز وكلاء اللاعبين وكان لاعبا دوليا بصفوف نادي الفتح الرباطي، احترف بنادي النهضة السعودي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجمع العام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجــــل: منتخب السويد يحرم منتخب إيطاليا من التأهل لمونديال روسيا | سبور

عاجــــل: منتخب السويد يحرم منتخب إيطاليا من التأهل لمونديال روسيا

منتخب السلامي ينهزم أمام نظيره الغامبي في مباراة ودية+فيديو | سبور

منتخب السلامي ينهزم أمام نظيره الغامبي في مباراة ودية+فيديو

بث مباشر.. ايطاليا VS السويد | سبور

بث مباشر.. ايطاليا VS السويد

جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود | سبور

جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ملخص مباراة القمة بين إيطاليا والسويد ... إيطاليا خارج المونديالأول مرة منذ 60 عاماً | زووم
منذ 14 ثانية

ملخص مباراة القمة بين إيطاليا والسويد ... إيطاليا خارج المونديالأول مرة منذ 60 عاماً

شاهد بالفيديو أهداف المباراة التي انهزم فيها المنتخب المغربي المحلي أمام غامبيا بـ 1-2 | مباراة ودية المحليين | زووم

شاهد بالفيديو أهداف المباراة التي انهزم فيها المنتخب المغربي المحلي أمام غامبيا بـ 1-2 | مباراة ودية المحليين

بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت | بــووز

بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت

فيديو التبوريشة..شوفو تفاعل الجماهير المغربية وسط ملعب أبيدجان مع مباراة المنتخب /المسيرة الخضراء و النشيد الوطني و كولشي كايغني | بــووز

فيديو التبوريشة..شوفو تفاعل الجماهير المغربية وسط ملعب أبيدجان مع مباراة المنتخب /المسيرة الخضراء و النشيد الوطني و كولشي كايغني

﻿

آخر المستجدات

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم | بوليتيك
منذ 7 دقائق

الزلزال السياسي يضرب الكتاب العامين للوزرارت ويستثني التعليم

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء | بوليتيك

البرلمان يصادق على قانون إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو | بووز

بالفيديو..رشيد العلالي يحتفل بالوداد في بلاطو رشيد شو

وهبي يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح | بوليتيك

''وهبي'' يطالب وزير الداخلية التحقيق في التوقيعات المزورة لبرلماني من المصباح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.