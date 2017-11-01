 بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت ﻿
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بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 19:59 بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت | بوليتيك
بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت
عرفت مدينة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة صباح يومه الإثنين، بمناسبة ذكرى معركة لهري، تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بحضور المندوب السامي لأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري وعامل

''شوف تيفي''

عرفت مدينة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة صباح يومه الإثنين، بمناسبة ذكرى معركة لهري، تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بحضور المندوب السامي لأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري وعامل إقليم خنيفرة محمد فطاح وكذا رؤساء المصالح الخارجية و المنتخبين وبعض الأعيان.

وحسب مراسل ''شوف تيفي'' بمدينة مريرت فإن المدينة تعرف بهذه المناسبة أجواء خاصة ومتميزة، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالات ستتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة وستتخللها مجموعة من الأنشطة.

تجدر الإشارة إلى أن معركة لهري والتي جرت فصولها في نونبر سنة 1914، تعتبر من أهم المعارك التي خاضها المقاومون المغاربة ضد المستعمر الفرنسي بقيادة المقاوم موحا أوحمو الزياني .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فضاء الذاكرة مدينة مريرت المندوب السامي محمد فطاح خنيفرة

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