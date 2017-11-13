 جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود ﻿
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جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 19:32 جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود | سبور
جامعة الكوت ديفوار لكرة القدم : تعترف بقوة الأسود
اعترفت الجامعة الإيفوارية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، بقوة المنتخب المغربي وهشاشة خطوط دفاع منتخبها بعد المباراة الحاسمة برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإيفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي

'' شوف سبور ''

اعترفت الجامعة الإيفوارية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، بقوة المنتخب المغربي وهشاشة خطوط دفاع منتخبها بعد المباراة الحاسمة برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإيفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي أسفرت عن تأهل الأسود إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب دام 20 سنة.

وأكدت الجامعة الإيفوارية أن المنتخب المغربي تمكن من حسم المباراة في 5 دقائق فقط، بعد استفادته من ضعف الخطوط الدفاعية في مباراة حساسة ضمن المجموعة الثالثة، والتي حسمها المغاربة، الذين كانوا مطالبين بنتيجة التعادل لا غير.

وقالت الجامعة : ''رونار وأبناؤه قتلوا المباراة في خمسة دقائق، بفضل هدفي نبيل درار والمهدي بنعطية، مستفيدين من هشاشة الدفاع الإيفواري .. رغم أن موازين القوى كانت لصالح الأفيال في الـ 20 دقيقة الأولى''.

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