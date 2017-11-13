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آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة فمراكش..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 19:13 آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة فمراكش..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة فمراكش..وهذه التفاصيل
بعدما تعرضت عائلة بمدينة مراكش إلى عملية نصب خطيرة عن طريق موقع اعلانات البيع المغربي الشهير avito ، حيث تم الاستيلاء على سيارة فاخرة من نوع ''رونجروفر'' قبالة عمالة مراكش يوم الأربعاء الماضي.

''شـــوف تيفي''

بعدما تعرضت عائلة بمدينة مراكش إلى عملية نصب خطيرة عن طريق موقع اعلانات البيع المغربي الشهير avito ، حيث تم الاستيلاء على سيارة فاخرة من نوع ''رونجروفر'' قبالة عمالة مراكش يوم الأربعاء الماضي.

أكدت اليوم العائلة التي تعرضت لهذه السرقة في مكالمة هاتفية لــ''شوف تيفي'' أن السارق تفاوض مع أحد ساكنة العطاوية لأجل بيعها له بثمن ثلاثة ملايين وبعدما ترصدته العائلة رفقة رجال الدرك الملكي بتنسيق مع السماسرة جاء السارق إلى مقهى القمة المتواجدة بالشارع الكبير في الطريق الرابط بين سيدي رحال والعطاوية ، ولكنه شعر بترصد رجال الدرك ففر قبل الدخول إلى المقهى .

هذا وقد تقدمت العائلة التي تعرضت لعملية السرقة هذه بشكاية إلى المصالح الأمنية بمراكش وتم التنسيق مع رجال الدرك بإقليم قلعة السراغنة حيث لا زالت الأبحاث جارية وترصد مستمر للسيارة المسروقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الرونجروفر رجال الدرك العطاوية سيدي رحال

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