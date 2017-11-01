ارتفاع عدد ضحايا زلزال العراق وإيران إلى 400 شخص ﻿

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق إلى أكثر من 400 شخصا.

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق إلى أكثر من 400 شخصا.

حيث كشف موقع ''بي بي سي'' بالعربي أن فرق الإنقاذ تسابق الوقت للعثور على ناجين تحت أنقاض المنازل والبنايات التي تهدمت؛ مضيفة أن 70 ألف شخص باتوا في حاجة إلى مأوى.

وسجل أكبر عدد للقتلى في إيران بمدينة ''سربل ذهاب''، على بعد 15 كيلومترا من الحدود، حسب مسؤول مصلحة الطوارئ الإيرانية، حسين كوليفاند. كما سقط قتلى في مناطق أخرى من إقليم كيرمان شاه غربي إيران.

كما ذكر نفس الموقع أن مستشفى البلدة المتضررة بإيران قد تضرر من الزلزال ويجد صعوبة في التكفل بمئات المصابين.

وجاء في الموقع أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الانهيارات الأرضية.

وللإشارة فإن 9 أشخاص أيضا قد لقوا مصرعهم في العراق و أصيب شخص جراء نفس الزلزال الذي شعر به سكان أربيل والسليمانية وكركوك والبصرة والعاصمة بغداد.