 ارتفاع عدد ضحايا زلزال العراق وإيران إلى 400 شخص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت | بوليتيك

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى | دولي

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا | دولي

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة فمراكش..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة

فضيحة وبالفيديو..تلميذة في وضعية مخلة بالحياء مع ثلاثة شبان في واضحة النهار بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..تلميذة في وضعية مخلة بالحياء مع ثلاثة شبان في واضحة النهار بالقنيطرة

ارتفاع عدد ضحايا زلزال العراق وإيران إلى 400 شخص | دولي

ارتفاع عدد ضحايا زلزال العراق وإيران إلى 400 شخص

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

بالفيديو..التامك يحضر أربعينية شهيد الواجب اللي قتلوا سجين خطير بمكناس | بوليتيك

بالفيديو..التامك يحضر أربعينية شهيد الواجب اللي قتلوا سجين خطير بمكناس

برلماني يطالب بوقف سقي ملاعب الكولف وملء المسابح للقضاء على العطش والحكومة الله يرحمنا | بوليتيك

برلماني يطالب بوقف سقي ملاعب ''الكولف'' وملء ''المسابح'' للقضاء على العطش والحكومة ''الله يرحمنا''

مجتمع ''ما مسوقش''

ارتفاع عدد ضحايا زلزال العراق وإيران إلى 400 شخص

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 18:57 ارتفاع عدد ضحايا زلزال العراق وإيران إلى 400 شخص | دولي
ارتفاع عدد ضحايا زلزال العراق وإيران إلى 400 شخص
ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق إلى أكثر من 400 شخصا.

شوف تيفي

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق إلى أكثر من 400 شخصا.

حيث كشف موقع ''بي بي سي'' بالعربي أن فرق الإنقاذ تسابق الوقت للعثور على ناجين تحت أنقاض المنازل والبنايات التي تهدمت؛ مضيفة أن 70 ألف شخص باتوا في حاجة إلى مأوى.

وسجل أكبر عدد للقتلى في إيران بمدينة ''سربل ذهاب''، على بعد 15 كيلومترا من الحدود، حسب مسؤول مصلحة الطوارئ الإيرانية، حسين كوليفاند. كما سقط قتلى في مناطق أخرى من إقليم كيرمان شاه غربي إيران.

كما ذكر نفس الموقع أن مستشفى البلدة المتضررة بإيران قد تضرر من الزلزال ويجد صعوبة في التكفل بمئات المصابين.

وجاء في الموقع أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب الانهيارات الأرضية.

وللإشارة فإن 9 أشخاص أيضا قد لقوا مصرعهم في العراق و أصيب شخص جراء نفس الزلزال الذي شعر به سكان أربيل والسليمانية وكركوك والبصرة والعاصمة بغداد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ضحايا زلزال شخص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى | دولي

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا | دولي

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

عاجل..الثورة ضد النظام بموريتانيا | دولي

عاجل..الثورة ضد النظام بموريتانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو التبوريشة..شوفو تفاعل الجماهير المغربية وسط ملعب أبيدجان مع مباراة المنتخب /المسيرة الخضراء و النشيد الوطني و كولشي كايغني | بــووز
منذ 2 ساعات

فيديو التبوريشة..شوفو تفاعل الجماهير المغربية وسط ملعب أبيدجان مع مباراة المنتخب /المسيرة الخضراء و النشيد الوطني و كولشي كايغني

بالفيديو..شوفو لحظة محاصرة بوصوفة و لاعب آخر من المنتخب الوطني من طرف الأمن الإيفواري وسط الملعب مباشرة بعد تأهل المغرب لكأس العالم | بــووز

بالفيديو..شوفو لحظة محاصرة بوصوفة و لاعب آخر من المنتخب الوطني من طرف الأمن الإيفواري وسط الملعب مباشرة بعد تأهل المغرب لكأس العالم

فيديو عن قرب..شوفو اللعابة ديال المنتخب المغربي بعد سهرتهم بعين الذئاب..بنت رونار راكبة مع بلهندة و بنشرقي كايتسيلفا مع الجماهير/درار في موقف طريف | بــووز

فيديو عن قرب..شوفو اللعابة ديال المنتخب المغربي بعد سهرتهم بعين الذئاب..بنت رونار راكبة مع بلهندة و بنشرقي كايتسيلفا مع الجماهير/درار في موقف طريف

بالفيديو.. شاهد لحظة تعنيف الجماهير المغربية من طرف الأمن الإيفواري | بــووز

بالفيديو.. شاهد لحظة تعنيف الجماهير المغربية من طرف الأمن الإيفواري

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..بمناسبة ذكرى معركة لهري: تدشين فضاء الذاكرة للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمريرت

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى | دولي

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة والعنصرية..بوليسي فرنسي كيسلخ في قاصر مغربي يلاه خرج من المستشفى

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا | دولي

بالفيديو مشجع مغربي يحضر زفافا إيفواريا

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة فمراكش..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

آخـر مستجدات رونجروفير ..رجال الدرك الملكي يحددون هوية الشفار اللي استغل موقع أفيتو وهرب بالسيارة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.