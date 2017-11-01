برلماني يطالب بوقف سقي ملاعب ''الكولف'' وملء ''المسابح'' للقضاء على العطش والحكومة ''الله يرحمنا'' ﻿

طالب نائب برلماني قبل قليل خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، من الوزيرة ''شرفات أفيلال'' بوقف سقي ملاعب ''الكولف'' وملء ''المسابح'' بالماء الصالح للشرب، وتخصيصه للمناطق التي تشكو من العطش والجفاف وعلى

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طالب نائب برلماني قبل قليل خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، من الوزيرة ''شرفات أفيلال'' بوقف سقي ملاعب ''الكولف'' وملء ''المسابح'' بالماء الصالح للشرب، وتخصيصه للمناطق التي تشكو من العطش والجفاف وعلى رأسها إقليم زاكورة الذي عرف احتجاجات في وقت سابق.

وحاصر العديد من البرلمانيين كاتبة الدولة ''شرفات أفيلال'' بالعديد من الأسئلة والتعقيبات حول ندرة المياه وتعثر مشاريع بناء السدود بالإضافة إلى جودة الماء الصالح للشرب، حيث علق أحد البرلمانيين بأن جميع برامج الحكومة التي تشرف عليها الوزيرة المسؤولة عن القطاع فاشلة.

من جانبها كشفت ''شرفات أفيلال''، أن الحكومة عازمة على إنشاء مجموعة من محطات تحلية المياه على طول المدن الشاطئية بالمغرب، وهو ما فرض تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، حيث صرحت الوزيرة بأن أزمة ندرة المياه والتحديات التي يعاني منها المغرب نفسها الموجودة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.