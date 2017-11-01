فيديو يهز المغاربة..زوج حصل مراتو كتخونو وسط سيارة بطنجة وصورها..شوفو شنو وقع+تفاصيل صادمة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، قام شخص بالتقاطه بكاميرا هاتفه النقال، أوضح خلاله بأن سيدة ضبطها رفقة شخص داخل سيارة هي زوجته.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، قام شخص بالتقاطه بكاميرا هاتفه النقال، أوضح خلاله بأن سيدة ضبطها رفقة شخص داخل سيارة هي زوجته.

وحسب ناشري الفيديو فإن زوجا له طفلان، ضبط، مؤخرا زوجته داخل سيارة من نوع ''كولف'' بالقرب من مسجد الأندلس بطنجة، ليقوم بمحاصرتها رفقة الشخص الذي كان برفقتها وأبلغ المصالح الأمنية.

وأوضح ناشرو الفيديو بأن الشخص الذي ضبطه الزوج رفقة زوجته فر إلى وجهة غير معلومة، وترك السيارة وراءه ، مؤكدين بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وأوقفت الزوجة التي تبين من خلال تفتيش هاتفها بأنها على علاقة بصاحب السيارة الذي تم إلقاء القبض عليه مباشرة بعد ذلك، حيث اعترف بوجود علاقة تجمعه بالزوجة منذ سنة 2014.

