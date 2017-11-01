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البرلمان يهنئ المنتخب الوطني ويعتبر الفرح الكبير للمغاربة مستحق

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 17:29 البرلمان يهنئ المنتخب الوطني ويعتبر الفرح الكبير للمغاربة مستحق | بوليتيك
البرلمان يهنئ المنتخب الوطني ويعتبر الفرح الكبير للمغاربة مستحق
طالب ''إدريس الشطيبي'' الذي يرأس الجلسة العامة لمجلس النواب في هذه اللحظات، جميع البرلمانيين بالوقوف تحية للمنتخب الوطني الذي حقق الفوز على منتخب ''الكوت ديفوار''.

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 طالب "إدريس الشطيبي" الذي يرأس الجلسة العامة لمجلس النواب في هذه اللحظات، جميع البرلمانيين بالوقوف تحية للمنتخب الوطني الذي حقق الفوز على منتخب "الكوت ديفوار".

 ومباشرة بعد تصفيقات النواب البرلمانيين، أكد رئيس الجلسة أن المنتخب المغربي تمكن أخيرا من الوصول إلى نهائيات كأس العالم بروسيا بعد غياب طويل وصل عشرين سنة، حيث أوضح بأن فوز المنتخب جاء بفعل جهد كبير، خاصة من الرياضي الأول الملك محمد السادس.

 وأضاف رئيس الجلسة الذي طالب البرلمانيين بالوقوف للتصفيق مجددا وبحرارة على فوز المنتخب المغربي، مؤكدا بأن الفرح الكبير الذي غمر المواطنين بعد فوز المنتخب مستحق بعد إحفاقات طويلة.

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