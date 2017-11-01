8 ملايين دولار أقل قيمة مالية قد يفوز بها المنتخب المغربي في مونديال 2018 ﻿

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم، قيمة مالية تقدر بـ 8 ملايين دولار للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العام 2018 المقرر إجراؤها بروسيا في حال إقصائهم في دور المجموعات وهي أدنى قيمة مالية قد يحصل عليها

'' شوف سبور''

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم، قيمة مالية تقدر بـ 8 ملايين دولار للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العام 2018 المقرر إجراؤها بروسيا في حال إقصائهم في دور المجموعات وهي أدنى قيمة مالية قد يحصل عليها الأسود في نهائيات كأس العالم.

وكشف الاتحاد الدولي عن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم 2018، والتي تقدر بـ 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها بـ 12% عن قيمة الجوائز التي عرفها مونديال البرازيل سنة 2014.

ويفوز بطل العالم 2018 بقيمة مالية تقدر بـ 38 مليون دولار، في حين تبلغ جائزة صاحب المركز الثاني 28 مليون دولار، ليبقى نصيب المركز الثالث محددا في 24 مليون دولار.