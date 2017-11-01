خطير...''محمد بوسعيد'' لبرلماني...''غادي تسكت ولانخرج عليك'' ﻿

صرح ''عزيز اللبار'' عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب قبل قليل، أن وزير الاقتصاد والمالية ''محمد بوسعيد'' طالبه بلزوم الصمت أو ''غادي يخرج عليه''.

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صرح ''عزيز اللبار'' عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب قبل قليل، أن وزير الاقتصاد والمالية ''محمد بوسعيد'' طالبه بلزوم الصمت أو ''غادي يخرج عليه''.

وفوجئ البرلمانيون الحاضرون للجلسة، بالبرلماني عن دائرة فاس باسم حزب ''البام'' وعضو لجنة المالية، يؤكد في تعليقه على وزير السياحة ''محمد ساجد'' أن وزير المالية هدده في شخصه وحياته.

وجاء تهديد ''محمد بوسعيد'' وفق البرلماني المذكور، خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية بمجلس النواب، حيث طالب البرلماني بافتحاص الأموال العمومية التي بذرت على رؤية 2020 في قطاع السياحة التي فشلت بفعل الوزراء السابقين.