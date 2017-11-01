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سكوب..ها علاش لورا بريول دارت فيديو وبغات تفضح سعد المجرد+تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 16:53 سكوب..ها علاش لورا بريول دارت فيديو وبغات تفضح سعد المجرد+تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون
سكوب..ها علاش لورا بريول دارت فيديو وبغات تفضح سعد المجرد+تفاصيل حصرية
بعد أقل من 24 ساعة من ظهورها بمقطع فيديو وهي تذرف الدموع خلال كشفها عن تفاصيل ما وقع بينها وبين المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفرنسية لورا بريول، قامت بهذه الخطوة طمعا في تدخل جمعيات حقوقية

"شوف تيفي": إ.طيون

بعد أقل من 24 ساعة من ظهورها بمقطع فيديو وهي تذرف الدموع خلال كشفها عن تفاصيل ما وقع بينها وبين المجرد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفرنسية لورا بريول، قامت بهذه الخطوة طمعا في تدخل جمعيات حقوقية مدافعة عن المرأة.

وأكد المصدر ذاته بأن لورا بريول، تعول بشكل كبير على هذه الجمعيات الحقوقية التي ستدخل على الخط، مشيرا إلى أن الفرنسية تنتظر أيضا ظهور من وصفتهم بضحايا المجرد من أجل الكشف عن حقيقته الكاملة.

وأوضح ذات المصدر إلى أن حبيبها الذي يعد من أشهر الأسماء في مجال عرض الأزياء ومحاميها الجديد كوهين سرفاتي لعبا دورا محوريا في خروجها بعد سنة من التزامها الصمت، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في القضية وستعرف ظهور العديد من النقاط التي قد تقلب الموازين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد كوهين سرفاتي لورا بريول

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