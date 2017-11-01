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بعد التأهل لكأس العالم..جامعة لقجع ترفع من الراتب الشهري للناخب الوطني هيرفي رونار

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 16:38 بعد التأهل لكأس العالم..جامعة لقجع ترفع من الراتب الشهري للناخب الوطني هيرفي رونار | سبور
بعد التأهل لكأس العالم..جامعة لقجع ترفع من الراتب الشهري للناخب الوطني هيرفي رونار
رفعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الراتب الشهري لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي بقيمة 20 مليون سنتيم بعد تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، على حساب الكوت ديفوار بنتيجة هدفين دون رد.

'' شوف سبور ''

رفعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الراتب الشهري لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي بقيمة 20 مليون سنتيم بعد تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، على حساب الكوت ديفوار بنتيجة هدفين دون رد.

وسبق للجامعة أن خصصت أجرة شهرية بقيمة 60 مليونا منذ التحاقه بالأسود خلفا للمدرب بادو الزاكي وحسب العقد الاحترافي فقد ارتفع راتب الناخب الوطني إلى 80 مليون سنتيم مباشرة بعد تحقيق التأهل للمونديال.

وأعاد رونار المنتخب المغربي إلى المنافسات العالمية بعد غياب دام 20 سنة على حساب منتخب الفيلة بعد فوز مهم بنتيجة هدفين دون رد عن طريق كل من اللاعب نبيل درار ومهدي بنعطية.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونار

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