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قرعة كأس العالم 2018: المنتخب المغربي في التصنيف الرابع

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 16:18 قرعة كأس العالم 2018: المنتخب المغربي في التصنيف الرابع | سبور
قرعة كأس العالم 2018: المنتخب المغربي في التصنيف الرابع
وقع المنتخب المغربي لكرة القدم، ضمن التصنيف الرابع في قرعة كأس العالم 2018، المقرر إجراؤها في فاتح دجنبر المقبل، بقصر ''الكرملين'' بموسكو.

'' شوف سبور ''

وقع المنتخب المغربي لكرة القدم، ضمن التصنيف الرابع في قرعة كأس العالم 2018، المقرر إجراؤها في فاتح دجنبر المقبل، بقصر ''الكرملين'' بموسكو.

ويتكون التصنيف الرابع، من منتخبات المغرب و اليابان و كوريا الجنوبية و السعودية و بنما، مع احتمال انضمام صربيا و نيجيريا في انتظار ما ستسفر عنه مباريات السد بين المنتخبات الأوروبية، وبالتالي فكل من منتخبات السويد و الدانمارك و كرواتيا و جمهورية إيرلندا و إيرلندا الشمالية، مرشحون للالتحاق بالتصنيف الرابع في حال تحقيق التأهل.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' إن 32 منتخبا سيتم توزيعها على 4 مستويات، حيث يتم اختيار أفضل 7 منتخبات في التصنيف العالمي إلى جانب البلد المنظم روسيا في المستوى الأول، على أن يتم وضع أفضل 8 منتخبات التي تليها في التصنيف العالمي في المستوى الثاني.

ويتكون المستوى الأول، بكل من ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا من ضمن 23 منتخبا ضمنوا التأهل لنهائيات روسيا.

ويبقى المنتخب الإسباني في التصنيف الثاني إلى جانب منتخبات إنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي.

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