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عاجــــــل: وفاة سجين بالسجن المحلي بوجدة بعد معاناته من مرض عضال

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 16:19 عاجــــــل: وفاة سجين بالسجن المحلي بوجدة بعد معاناته من مرض عضال | حوادث و حقوق
عاجــــــل: وفاة سجين بالسجن المحلي بوجدة بعد معاناته من مرض عضال
أعلنت إدارة السجن المحلي بوجدة، اليوم الاثنين، عن وفاة سجين يدعى قيد حياته (ه-م) بمستشفى الفرابي بالمدينة، حيث نقل إليه منذ 27 أكتوبر الماضي قصد الإستشفاء.

شوف تيفي و.م.ع

 أعلنت إدارة السجن المحلي بوجدة، اليوم الاثنين، عن وفاة سجين يدعى قيد حياته (ه-م) بمستشفى الفرابي بالمدينة، حيث نقل إليه منذ 27 أكتوبر الماضي قصد الإستشفاء.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نقلا عن إدارة السجن المحلي بوجدة، أن السجين كان قد حظي قيد حياته، بالمراقبة والتتبع الطبيين المستمرين بسبب مرض عضال كان يعاني منه على مستوى المعدة، إذ أجري له 37 فحصا طبيا داخليا وسبع فحوصات طبية خارجية.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين المتوفى كان محكوما بـ10 سنوات سجنا نافذا من أجل الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب في حالة العود، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض.

‫شوف تيفي

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وجدة وفاة سجين فرابي السج المحلي

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