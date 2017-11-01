عاجل.. تلميذة قاصر عندها 13 العام ولدات ضواحي أزيلال ومكانتش عارفة راسها حاملة..وهوية المتهم باغتصابها جد صادمة+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، إعادة طالب جامعي للحراسة النظرية لدى الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث معه للاشتباه في تسببه في

"شوف تيفي":إ.ط

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، إعادة طالب جامعي للحراسة النظرية لدى الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث معه للاشتباه في تسببه في حمل تلميذة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة.

وكشف مصدر "شوف تيفي" عن التفاصيل الكاملة لهذه النازلة، موضحا بأن طفلة تبلغ من العمر 13 سنة تدرس بالسنة الثانية إعدادي وتقطن رفقة أسرتها بمنطقة نائية بجماعة واويزغت التابعة لإقليم أزيلال، شعرت بألم حاد على مستوى البطن يوم الخميس الماضي، وخلال محاولة والدتها الاطمئنان عليها وجدت انتفاخا على مستوى بطنها لتسارع إلى نقلها لأحد المراكز الصحية، وخلال فحصها من إحدى الممرضات، أكدت هذه الأخيرة بأن الطفلة حامل وما تشعر به هو ألم المخاض.

وأضاف المصدر ذاته بأن الطفلة التي وضعت مولودها أول أمس السبت، ونظرا لصغر سنها وعدم معرفتها بما يعنيه الحمل ولصغر جسدها وعدم ظهور علامات الحمل عليها فإن أسرتها لم تنتبه لوجود انتفاخ ببطنها، مشيرا إلى أن الأم المصدومة وفور علمها بحمل فلذة كبدها سارعت إلى تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، والتي فتحت تحقيقا مع الطفلة التي أكدت خلال الاستماع لها بأنها مارست الجنس مع طالب جامعي يكتري غرفة بالقرب من منزلها.

وأكد ذات المصدر إلى أن الممارسة الجنسية السطحية بين الطفلة والطالب الجامعي تسببت في حملها، مشيرا إلى أن المعني بالأمر وفور اعتقاله تم الاستماع له في محضر رسمي، أنكر من خلاله التهم المنسوبة إليه.

يشار إلى أن المعلومات التي توصلنا بها تطرح أكثر من علامة استفهام إلى حين توصلنا بمعلومات إضافية تكشف الجوانب الخفية من القضية.