 نـايضة.. جمعتهم السلفية وفرقتهم كرة القدم ...''أبوحفص'' يقطر الشمع على الشيخ ''حسن الكتاني'' بعدما اعتبر كرة القدم اهتمام السفهاء.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. تلميذة قاصر عندها 13 العام ولدات ضواحي أزيلال ومكانتش عارفة راسها حاملة..وهوية المتهم باغتصابها جد صادمة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

عاجل.. تلميذة قاصر عندها 13 العام ولدات ضواحي أزيلال ومكانتش عارفة راسها حاملة..وهوية المتهم

فيصل فجر محيح بأغنية إيناس إيناس في حفل يوم أمس المنظم على شرف المنتخب المغربي | ثقافة و فنون

فيصل فجر محيح بأغنية '' إيناس إيناس '' في حفل يوم أمس المنظم على شرف المنتخب المغربي

بالصور..الملك محمد السادس مع أبناء شعبه بالدوحة | بوليتيك

بالصور..الملك محمد السادس مع أبناء شعبه بالدوحة

شاهد رد فعل البرلمانيين والوزراء داخل قبة البرلمان بعدما طلب منهم الوقوف مرة ثانية وقفة احترام وتقدير للمنتخب المغربي بعد التأهل الى المونديال | بووز

شاهد رد فعل البرلمانيين والوزراء داخل قبة البرلمان بعدما طلب منهم الوقوف مرة ثانية وقفة احترام

نـايضة.. جمعتهم السلفية وفرقتهم كرة القدم ...أبوحفص يقطر الشمع على الشيخ حسن الكتاني بعدما اعتبر كرة القدم اهتمام السفهاء.. | بوليتيك

نـايضة.. جمعتهم السلفية وفرقتهم كرة القدم ...''أبوحفص'' يقطر الشمع على الشيخ ''حسن الكتاني'' بعدما

عاجل..الثورة ضد النظام بموريتانيا | دولي

عاجل..الثورة ضد النظام بموريتانيا

بالفيديـــو.. إيفواريــون من قلب أبيدجان:محمد السادس ماشي غير الملك ديال المغاربة..الملك ديالنا حتى حنا | مجتمع

بالفيديـــو.. إيفواريــون من قلب أبيدجان:''محمد السادس ماشي غير الملك ديال المغاربة..الملك ديالنا

بالفيديو : المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد في القرات الخمس الذي لم يسجل عليه اي هدف | بووز

بالفيديو : المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد في القرات الخمس الذي لم يسجل عليه اي هدف

حصري: بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا.. رونار وبنشرقي داخل قبة البرلمان لهذا السبب | بوليتيك

حصري: بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا.. رونار وبنشرقي داخل قبة البرلمان لهذا السبب

مجتمع ''ما مسوقش''

نـايضة.. جمعتهم السلفية وفرقتهم كرة القدم ...''أبوحفص'' يقطر الشمع على الشيخ ''حسن الكتاني'' بعدما اعتبر كرة القدم اهتمام السفهاء..

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 15:39 نـايضة.. جمعتهم السلفية وفرقتهم كرة القدم ...أبوحفص يقطر الشمع على الشيخ حسن الكتاني بعدما اعتبر كرة القدم اهتمام السفهاء.. | بوليتيك
نـايضة.. جمعتهم السلفية وفرقتهم كرة القدم ...''أبوحفص'' يقطر الشمع على الشيخ ''حسن الكتاني'' بعدما اعتبر كرة القدم اهتمام السفهاء..
بعد الخرجة المثيرة للشيخ السلفي ''حسن الكتاني'' والذي اعتبر في تدوينة له أن كرة القدم اهتمام السفهاء، خرج اليوم محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ''أبو حفص'' في تدوينة يلمح إليه ويرد عليه بطريقة ذكية مشيرا

''شــوف تيفي''

بعد الخرجة المثيرة للشيخ السلفي ''حسن الكتاني'' والذي اعتبر في تدوينة له أن كرة القدم اهتمام السفهاء، خرج اليوم محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ''أبو حفص'' في تدوينة يلمح إليه ويرد عليه بطريقة ذكية مشيرا أن هذا النوع من التفكير خارج التاريخ ويدخل في إطار الإيديولوجيات المغلقة.

وفي هذا الصدد قال ''أبوحفص'' في تدوينته ''مشكلة هذه الإيديولوجيات المغلقة أنها تجعل الإنسان خارج التاريخ...'' وأردف قائلا : ''العالم كله يتنفس اليوم كرة القدم وهو لا زال يبحث عن حكم متابعتها إن كان ذلك حلالا أم حراما والمحظورات الشرعية التي تعتريها بزعمه...''.

وزاد ذات المتحدث ''والأخطر في صاحب هذه الإيديولوجيا أنه يرى في نفسه سموا على الآخرين، فليسوا في منظوره إلا سفهاء وعامة ودهماء ، وبمنطق الوصاية على الخلق الذي نصبه لنفسه عليه ممارسة الترشيد والتوجيه وإعطاء النصيحة....'' مختتما بالتعبير على شعوره من إيديولوجية صديقه القديم قائلا : '' مقرف جدا''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الشيخ الكتاني أبوحفص كرة القديم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..الملك محمد السادس مع أبناء شعبه بالدوحة | بوليتيك

بالصور..الملك محمد السادس مع أبناء شعبه بالدوحة

حصري: بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا.. رونار وبنشرقي داخل قبة البرلمان لهذا السبب | بوليتيك

حصري: بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا.. رونار وبنشرقي داخل قبة البرلمان لهذا السبب

الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري | بوليتيك

الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات | بوليتيك

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف صحتك مع دوك نسرين: حلقة أسئلة على المباشر ! | شوف صحتك مع Doc نسرين
منذ 13 دقيقة

شوف صحتك مع دوك نسرين: حلقة أسئلة على المباشر !

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018 | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه | خارج البلاطو

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو | روبورتاج

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. تلميذة قاصر عندها 13 العام ولدات ضواحي أزيلال ومكانتش عارفة راسها حاملة..وهوية المتهم باغتصابها جد صادمة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

عاجل.. تلميذة قاصر عندها 13 العام ولدات ضواحي أزيلال ومكانتش عارفة راسها حاملة..وهوية المتهم

فيصل فجر محيح بأغنية إيناس إيناس في حفل يوم أمس المنظم على شرف المنتخب المغربي | ثقافة و فنون

فيصل فجر محيح بأغنية '' إيناس إيناس '' في حفل يوم أمس المنظم على شرف المنتخب المغربي

بالصور..الملك محمد السادس مع أبناء شعبه بالدوحة | بوليتيك

بالصور..الملك محمد السادس مع أبناء شعبه بالدوحة

شاهد رد فعل البرلمانيين والوزراء داخل قبة البرلمان بعدما طلب منهم الوقوف مرة ثانية وقفة احترام وتقدير للمنتخب المغربي بعد التأهل الى المونديال | بووز

شاهد رد فعل البرلمانيين والوزراء داخل قبة البرلمان بعدما طلب منهم الوقوف مرة ثانية وقفة احترام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.