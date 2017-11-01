نـايضة.. جمعتهم السلفية وفرقتهم كرة القدم ...''أبوحفص'' يقطر الشمع على الشيخ ''حسن الكتاني'' بعدما اعتبر كرة القدم اهتمام السفهاء.. ﻿

بعد الخرجة المثيرة للشيخ السلفي ''حسن الكتاني'' والذي اعتبر في تدوينة له أن كرة القدم اهتمام السفهاء، خرج اليوم محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ''أبو حفص'' في تدوينة يلمح إليه ويرد عليه بطريقة ذكية مشيرا

''شــوف تيفي''

بعد الخرجة المثيرة للشيخ السلفي ''حسن الكتاني'' والذي اعتبر في تدوينة له أن كرة القدم اهتمام السفهاء، خرج اليوم محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ''أبو حفص'' في تدوينة يلمح إليه ويرد عليه بطريقة ذكية مشيرا أن هذا النوع من التفكير خارج التاريخ ويدخل في إطار الإيديولوجيات المغلقة.

وفي هذا الصدد قال ''أبوحفص'' في تدوينته ''مشكلة هذه الإيديولوجيات المغلقة أنها تجعل الإنسان خارج التاريخ...'' وأردف قائلا : ''العالم كله يتنفس اليوم كرة القدم وهو لا زال يبحث عن حكم متابعتها إن كان ذلك حلالا أم حراما والمحظورات الشرعية التي تعتريها بزعمه...''.

وزاد ذات المتحدث ''والأخطر في صاحب هذه الإيديولوجيا أنه يرى في نفسه سموا على الآخرين، فليسوا في منظوره إلا سفهاء وعامة ودهماء ، وبمنطق الوصاية على الخلق الذي نصبه لنفسه عليه ممارسة الترشيد والتوجيه وإعطاء النصيحة....'' مختتما بالتعبير على شعوره من إيديولوجية صديقه القديم قائلا : '' مقرف جدا''.