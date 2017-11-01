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بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 15:38 عاجل..الثورة ضد النظام بموريتانيا | دولي
عاجل..الثورة ضد النظام بموريتانيا
كشف موقع ''السراج الإخباري'' الموريتاني قبل قليل من يومه الإثنين، أن المعارضة الموريتانية، دعت إلى وثبة وطنية شاملة للانتفاض ضد ما أسمته الحكم الفردي المتسلط يوم 25 نونبر 2017 تعبيرا عن الرفض لأوضاع

"شوف تيفي"


كشف موقع "السراج الإخباري" الموريتاني قبل قليل من يومه الإثنين، أن المعارضة الموريتانية، دعت إلى وثبة وطنية شاملة للانتفاض ضد ما أسمته الحكم الفردي المتسلط يوم 25 نونبر 2017 تعبيرا عن الرفض لأوضاع البلد التى يعيشها .

وأوضح الموقع الموريتاني بأن المعارضة، قالت إن ما يتحدث عنه النظام من العدل والحرية والمساواة لا تشهد عليه سيرته ولا تؤيده أوضاع البلد .

ونشر المصدر ذاته بيان المعارضة الموريتانية والذي قالت فيه هذه الأخيرة: " لقد شكلت سنوات حكم ولد عبد العزيز العجاف محنة حقيقية لهذا البلد. لقد تم الاعتداء مرارا على أقدس مقدسات الشعب، وديست القيم والأخلاق، ونهبت الخيرات، ونغص عيش المواطنين، وأجهضت أمال الشباب، وشوهت الرموز الوطنية، وهددت وحدة الشعب وانسجامه، وحطمت الإرادة، وفسدت علاقات البلد مع جيرانه وحلفائه، وزج بالبلد في أزمة سياسية متفاقمة تقوده نحو المجهول".

 

 

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