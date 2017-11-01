انفراد: المونديال يُعيد الدفىء لعلاقة لقجع بنائبه السابق البوشحاتي ﻿

أعاد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المونديال، الدفىء لعلاقة رئيس جامعة الكرة فوزي لقجع بنائبه السابق نورالدين البوشحاتي.

شــوف تيفي:





أعاد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المونديال، الدفىء لعلاقة رئيس جامعة الكرة فوزي لقجع بنائبه السابق نورالدين البوشحاتي.



وكشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" أن نور الدين البوشحاتي، حضر حفل العشاء الذي أقامه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على شرف لاعبي المنتخب الوطني بعد حجزهم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.



وذكرت المصادر ذاتها، أن البوشحاتي تلقى دعوة لحضور حفل العشاء إلى جانب بعض أعضاء المكتب المديري الحالي للجامعة، وظهر يتبادل الحديث مع رئيس الجامعة



وكان البوشحاتي قد دخل في خلافات حادة مع لقجع عجلت بإبعاده عن المكتب الجامعي خلال الجمع العام الإسثتنائي.





