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بالفيديـــو.. إيفواريــون من قلب أبيدجان:''محمد السادس ماشي غير الملك ديال المغاربة..الملك ديالنا حتى حنا''

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 15:18 بالفيديـــو.. إيفواريــون من قلب أبيدجان:محمد السادس ماشي غير الملك ديال المغاربة..الملك ديالنا حتى حنا | مجتمع
بالفيديـــو.. إيفواريــون من قلب أبيدجان:''محمد السادس ماشي غير الملك ديال المغاربة..الملك ديالنا حتى حنا''
''محمد السادس ماشي غير الملك ديال المغاربة..الملك ديالنا حتى حنا'': بهذه العبارة استقبلنا سكان العاصمة الإيفوارية ''أبيدجان'' في حديثهم عن الارتباط القوي للشعب الإيفواري بالملك محمد السادس.

شـوف تيفي:م غطاس

 

"محمد السادس ماشي غير الملك ديال المغاربة..الملك ديالنا حتى حنا": بهذه العبارة استقبلنا سكان العاصمة الإيفوارية "أبيدجان" في حديثهم عن الارتباط القوي للشعب الإيفواري بالملك محمد السادس.

و خلال جولة قام بها "طاقم "شوف تيفي" و بمجرد أن وطأت أقدامنا الكوت ديفوار لمسنا و نحن نتجول في أحياء العاصمة أبيدجان خصوصا في أكبر سوق شعبي بأبيدجان "لاكافا" أن الملك محمد السادس يحظى بشعبية كبيرة بالكوت ديفوار حيث أبدى الإيفواريون إعجابهم بالملك مبرزين مكانته الكبيرة في قلوبهم من خلال صور الملك المعلقة على جدران محلاتهم.

و قد عبر عدد من التجار ممن التقيناهم عن فخرهم بزيارات الملك إلى افريقيا و العدد الكبير من المشاريع التي أطلقها خاصة منها السوسيو اقتصادية واتفاقيات التعاون المبرمة بهذه المناسبة، الكفيلة حسبهم بإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الممتازة المغربية الإيفوارية، مبرزين التزام الفاعلين الاقتصاديين الخواص في كلا البلدين لفائدة هذه الشراكة و العمل على نجاعتها ونجاحها وديمومتها.

و كانت زيارات الملك محمد السادس لعدد من دول إفريقيا خصوصا الأخيرة شهر فبراير بالكوت ديفوار،تكتسي أهمية استراتيجية بالغة، لتطوير علاقات المغرب مع دول إفريقيا، في إطار تعزيز وتنويع شركاء المغرب، لترسيخ الحضور المغربي في مختلف بلدان القارة، في إطار التعاون جنوب- جنوب، والمصلحة المشتركة بين شعوب القارة، وتجاوز مختلف التحديات التي تقف عقبة أمام فعالية الدور المغربي في منظمة الاتحاد الإفريقي.

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