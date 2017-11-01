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حصري: بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا.. رونار وبنشرقي داخل قبة البرلمان لهذا السبب

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 15:10 حصري: بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا.. رونار وبنشرقي داخل قبة البرلمان لهذا السبب | بوليتيك
حصري: بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا.. رونار وبنشرقي داخل قبة البرلمان لهذا السبب
يحل اليوم الإثنين بداية من الساعة الرابعة زوالا كل من مدرب الأسود هيرفي رونار ولاعب الوداد والمنتخب أشرف بنشرقي ضيفين على قبة البرلمان المغربي.



شوف تيفي:

يحل اليوم الإثنين بداية من الساعة الرابعة زوالا كل من مدرب الأسود هيرفي رونار ولاعب الوداد والمنتخب أشرف بنشرقي ضيفين على قبة البرلمان المغربي.

وعلمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة ، أن هيرفي رونارد، وأشرف بن شرقي، أخبرا من طرف لقجع بدعوة من مجموعة من ممثلي البرلمان المغربي من أجل زيارتهم اليوم الإثنين بداية من الساعة الرابعة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن البرلمانيين المغاربة سيحتفلون بالمدرب وممثل اللاعبين بنشرقي الذي اختاره رونار لمرافقته، بحضور بعض أعضاء الجامعة البرلمانيين كسعيد الناصيري ومحكد جودار ونورالدين البيضي.



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شوف تيفي المغرب بنشرقي البرلمان رونار

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