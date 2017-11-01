 حجي : مونديال روسيا لن يكون فقط من أجل المشاركة ﻿
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حجي : مونديال روسيا لن يكون فقط من أجل المشاركة

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 15:03 حجي : مونديال روسيا لن يكون فقط من أجل المشاركة | سبور
حجي : مونديال روسيا لن يكون فقط من أجل المشاركة
أكد مصطفى حجي مساعد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم هيرفي رونار، اليوم الإثنين، أن كأس العالم 2018 المقرر إجراؤه بروسيا لن يكون للمشاركة فحسب، مؤكدا أنه فرصة لتحقيق نتائج جيدة أفضل من سابقاتها.

'' شوف سبور ''

أكد مصطفى حجي مساعد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم هيرفي رونار، اليوم الإثنين، أن كأس العالم 2018 المقرر إجراؤه بروسيا لن يكون للمشاركة فحسب، مؤكدا أنه فرصة لتحقيق نتائج جيدة أفضل من سابقاتها.

وقال حجي، في تصريح إذاعي، أن المنتخب المغربي مطالب بالحفاظ على نفس المستوى الذي قدمه في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، موضحا أن الطاقم التقني للمنتخب سيشتغل منذ الآن استعدادا لأكبر حدث رياضي في العالم.


وتابع قائلا :'' المشاركة الخامسة للمنتخب المغربي في المونديال، لن تكون من أجل المشاركة فقط، بل علينا أن نكون مستعدين لتقديم مستوى أكبر من الدورات السابقة''.

وضمن المنتخب المغربي يوم السبت الماضي مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب دام 20 سنة بعد فوزه على منتخب الكوت ديفوار بهدفين دون رد برسم الجولة 6 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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