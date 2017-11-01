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مباراة تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم هي الأخيرة لرونار مع أسود الأطلس

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 15:00 مباراة تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم هي الأخيرة لرونار مع أسود الأطلس | سبور
مباراة تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم هي الأخيرة لرونار مع أسود الأطلس
بعد سهره على تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا 2018،تمكن الناخب الوطني هيرفي رونار من ربح تحدي التأهل لكأس العالم لأول مرة في مسيرته و بهذا فقد خاض هيرفي رونار ،آخر مباراة له بشكل رسمي رفقة

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بعد سهره على تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا 2018،تمكن الناخب الوطني هيرفي رونار من ربح تحدي التأهل لكأس العالم لأول مرة في مسيرته و بهذا فقد خاض هيرفي رونار ،آخر مباراة له بشكل رسمي رفقة الأسود أمام الكوت ديفوار برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 حسب التعاقد الذي يجمعه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ونصت بنود تعاقد المدرب رونار مع الجامعة على ضرورة تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا 2017 وبلوغ الدور الثاني على الأقل خلال المنافسات إضافة إلى ضمان التأهل إلى مونديال روسيا 2018 برسم مباريات التصفيات الإفريقية والتي كان آخرها رفقة الفيلة، مع إمكانية فسخ العقد في حال فشله في أحد الأهداف.

و قاد الثعلب الفرنسي أسود الأطلس لمعانقة العرس العالمي لخامس مرة في تاريخ كرة القدم المغربية، ودون اسمه كثاني مدرب فرنسي، ورابع مدرب أجنبي يحجز بطاقة التأهل مع المنتخب المغربي، علما أن الإطار الوطني الراحل عبد الله بليندة قاد "أسود الأطلي" إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994 .

ويعتبر الفرنسي رونار رابع مدرب أجنبي يتأهل مع أسود الأطلس إلى نهائيات كأس العالم بعد اليوغوسلافي بلوغوجا فيدينيك سنة 1970 بالمكسيك، والبرازيلي المهدي خوسي فاريا سنة 1986 بالمكسيك، والفرنسي هيرفي رونار سنة 1998، علما أن الاطار الوطني عبد الله بليندة الربان المغربي الوحيد الذي قاد المنتخب المغربي إلى مونديال أمريكا سنة 1994.

وأوصل هيرفي رونار أسود الأطلس لـ 24 مباراة، خمس منها في تصفيات كأس افريقيا تأهل خلالها إلى دورة الغابون 2017، وواحدة أمام الكاميرون التي تستقبل النهائيات سنة 2019، وأربع في نهائيات الغابون، وست عن الاقصائيات المؤهلة إلى المونديال، فضلا عن تسع وديات.

وحققت العناصر الوطنية رفقة هيرفي رونار 14 فوزا، وخمس تعادلات، مقابل خمس هزائم، ثلاث منها رسمية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي فاز على منتخب ساحل العاج بأبيدجان بنتيجة هدفين دون رد عن طريق اللاعب نبيل درار و العميد المهدي بنعطية.

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