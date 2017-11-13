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الرئيس المعزول ''محمد مرسي'' يصرخ أثناء محاكمته..وهاعلاش

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الرئيس المعزول ''محمد مرسي'' يصرخ أثناء محاكمته..وهاعلاش

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 14:54 الرئيس المعزول محمد مرسي يصرخ أثناء محاكمته..وهاعلاش | دولي
الرئيس المعزول ''محمد مرسي'' يصرخ أثناء محاكمته..وهاعلاش
سمحت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في القضية المعروفة بـ''اقتحام الحدود الشرقية''، للرئيس المعزول ''محمد مرسي''، المتهم الرئيسي بالقضية بالحديث.

''شــوف تيفي''

سمحت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في القضية المعروفة بـ''اقتحام الحدود الشرقية''، للرئيس المعزول ''محمد مرسي''، المتهم الرئيسي بالقضية بالحديث.

وفي هذا الصدد شكا ''مرسي'' من الحاجز الزجاجي داخل القفص المودع به، مبرزا إلى ما يراه أنه معزول تمامًا عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه، وتابع بأنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية ولكنه لم يستطع، وصرخ مرسي قائلًا: أنا ''حاضر غائب''، لافتا إلى أنه لا يسمع دفاعه إلا متقطعا ، وكذلك الشهود.

وفي ذات الوقت قال الدفاع بأنه لم ير دفاعه منذ شهور، وذكر بأن الشاهدة التي أدلت بأقوالها في الجلسة الماضية أراد أن يرد عليها، ذاكرًا بأنها قالت كلاما غير صحيح وفق قوله، حسب ما أوردته صحيفة ''المصريون'' اليومية .

هذا وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـإعدام الرئيس الأسبق ''محمد مرسي ''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مصر مرسي محاكمة محكمة النقض

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