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صورة للمقاتل نور الدين أمرابط رفقة أخيه الأصغر تثير إعجاب الفيسبوكيين

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 14:39 صورة للمقاتل نور الدين أمرابط رفقة أخيه الأصغر تثير إعجاب الفيسبوكيين | سبور
صورة للمقاتل نور الدين أمرابط رفقة أخيه الأصغر تثير إعجاب الفيسبوكيين
أثارت صورة للإخوة أمرابط تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا على حساب منتخب الكوت ديفوار السبت المنصرم.

شوف سبور

 

أثارت صورة للإخوة أمرابط تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا على حساب منتخب الكوت ديفوار السبت المنصرم.

ويظهر كل من نور الدين وسفيان أمرابط في الصورة المذكورة منسجمين بالرغم من السنوات الطويلة التي مضت، حيث أصبح الآن سفيان يجاور أخاه الأكبر في المنتخب الوطني المغربي، خاصة بعدما أقحمه رونار في المباراة الأخيرة أمام الفيلة.


تجدر الإِشارة إلى أن سفيان أمرابط البالغ من العمر 21 سنة يزاول في صفوف فاينورد روتيردام الهولندي، بينما نور الدين يحمل قميص ديبورتيفو لاغانيس الإسباني.

 

 

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