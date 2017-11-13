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صور رونار على شاطئ الصخيرات تشعل فيسبوك

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 14:10 صور رونار على شاطئ الصخيرات تشعل فيسبوك | سبور
صور رونار على شاطئ الصخيرات تشعل فيسبوك
تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صور هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وهو على شاطئ بحر الصخيرات ، رفقة الطاقم التقني للأسود، وذلك أثناء خوضهم مباراة التأهيل.

" شوف سبور "

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وهو على شاطئ بحر الصخيرات ، رفقة الطاقم التقني للأسود، وذلك أثناء خوضهم مباراة التأهيل.

وكشف نشطاء فيسبوكيون، أن صور المدرب رونار تم تداولها مباشرة بعد احتفاله رفقة المنتخب بالتأهل إلى كأس العالم 2018 بالمغرب، مشيرة إلى أنه يؤكد في كل مناسبة احترافيته في التعامل مع الأحداث الرياضية التي يخوضها.


وحقق رونار تأهله رفقة الأسود بعد اجتياز عقبة الكوت ديفوار بأبيدجان بنتيجة هدفين دون رد برسم الجولة 6 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي

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