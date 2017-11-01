 مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

DOC SAMAD وسناب شات.. الرجال غايمشيو لروسيا والبنات غايمشيو للإمارات | بووز

DOC SAMAD وسناب شات.. الرجال غايمشيو لروسيا والبنات غايمشيو للإمارات

مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش | دولي

مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش

الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري | بوليتيك

الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات | بوليتيك

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا | حوادث و حقوق

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة | بووز

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

اجتماع طويل للبرلمانيين مع فوزي لقجع...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة | بوليتيك

اجتماع طويل للبرلمانيين مع ''فوزي لقجع''...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة

صادم..ها شحال من مغربي مريض بالسكري | مجتمع

صادم..ها شحال من مغربي مريض بالسكري

مجتمع ''ما مسوقش''

مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 13:59 مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش | دولي
مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش
خرج مئات الأشخاص ليلة أمس، في مسيرة تنديدية في هوليوود، وذلك لجذب الانتباه إلى الانتهاكات والتحرشات الجنسية في صناعة السينما والترفيه.


شوف تيفي


خرج مئات الأشخاص ليلة أمس، في مسيرة تنديدية في هوليوود، وذلك لجذب الانتباه إلى الانتهاكات والتحرشات الجنسية في صناعة السينما والترفيه.

و كشف موقع "البيريوديكو" أن المسيرة شارك فيها العديد من ضحايا الانتهاكات والتحرش الجنسي، ونظموا الفعالية إلى جانب عائلاتهم وأصدقائهم لجذب الانتباه لقضيتهم.
حيث ارتدى المشاركون قمصانا كتب عليها عبارة " أنا أيضا"، بينما أمسك بعضهم بلافتات كتب عليها "أوقفوا الانتهاكات الجنسية" و"الاغتصاب ليس مزحة".

وذكر نفس الموقع أن من بين الفنانين الذين شاركوا في المسيرة " الممثلة " فرانسيس فيشر" التي قالت أن الانتهاكات والتحرشات الجنسية في هولييود أمر جديد و غير مسبوق مضيفة حسب نفس الموقع " "هذا شيء لم يحدث من قبل. أن يكون هناك هذا العدد الكبير من النساء والرجال، يخرجون للعلن ويحكون تجاربهم التي تعرضوا لها من انتهاكات جنسية، فذلك شيء لا يمكن تجاهله".

والجدير بالذكر أن عددا من كبار نجوم هوليوود اتهموا مؤخرا بالتحرش وارتكاب انتهاكات جنسية، من بينهم الممثل الكوميدي لوي سي كيه، والممثل كيفين سبيسي والمنتج هارفي واينستين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الأشخاص تنديدية التحرش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

فيديو جد مؤثر | من داخل مستودع الملابس بعد مباراة الكوديڤوار، القائد بنعطية يوجه خطابا رائعا للأسود وينقل رسالة الملك محمد السادس لهم.. شوفو شنو قال ! | دولي

فيديو جد مؤثر | من داخل مستودع الملابس بعد مباراة الكوديڤوار، القائد بنعطية يوجه خطابا رائعا للأسود وينقل رسالة الملك محمد السادس لهم.. شوفو شنو قال !

عاجل..زلزال قوي آخر يضرب الحدود العراقية الإيرانية | دولي

عاجل..زلزال قوي آخر يضرب الحدود العراقية الإيرانية

عاجل.. فاجعة حقيقية بالعراق وإيران..حصيلة ضحايا الزلزال في إيران ترتفع إلى 328 قتيلا +صور | دولي

عاجل.. فاجعة حقيقية بالعراق وإيران..حصيلة ضحايا الزلزال في إيران ترتفع إلى 328 قتيلا +صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018 | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه | خارج البلاطو

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو | روبورتاج

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو

بالفيديو:من قلب أبيدجان..تصريح قوي من تاجر إيفواري التقى بالملك محمد الساس..كنحتارمو محمد السادس حيث الملك ديالنا كاملين وهاشنو شرا من عندنا | خارج البلاطو

بالفيديو:من قلب أبيدجان..تصريح قوي من تاجر إيفواري التقى بالملك محمد الساس..كنحتارمو محمد السادس حيث الملك ديالنا كاملين وهاشنو شرا من عندنا

﻿

آخر المستجدات

DOC SAMAD وسناب شات.. الرجال غايمشيو لروسيا والبنات غايمشيو للإمارات | بووز
منذ 2 دقائق

DOC SAMAD وسناب شات.. الرجال غايمشيو لروسيا والبنات غايمشيو للإمارات

مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش | دولي

مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش

الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري | بوليتيك

الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات | بوليتيك

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.