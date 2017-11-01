مئات الأشخاص في مسيرة تنديدية ضد التحرش ﻿

خرج مئات الأشخاص ليلة أمس، في مسيرة تنديدية في هوليوود، وذلك لجذب الانتباه إلى الانتهاكات والتحرشات الجنسية في صناعة السينما والترفيه.



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خرج مئات الأشخاص ليلة أمس، في مسيرة تنديدية في هوليوود، وذلك لجذب الانتباه إلى الانتهاكات والتحرشات الجنسية في صناعة السينما والترفيه.

و كشف موقع "البيريوديكو" أن المسيرة شارك فيها العديد من ضحايا الانتهاكات والتحرش الجنسي، ونظموا الفعالية إلى جانب عائلاتهم وأصدقائهم لجذب الانتباه لقضيتهم.

حيث ارتدى المشاركون قمصانا كتب عليها عبارة " أنا أيضا"، بينما أمسك بعضهم بلافتات كتب عليها "أوقفوا الانتهاكات الجنسية" و"الاغتصاب ليس مزحة".

وذكر نفس الموقع أن من بين الفنانين الذين شاركوا في المسيرة " الممثلة " فرانسيس فيشر" التي قالت أن الانتهاكات والتحرشات الجنسية في هولييود أمر جديد و غير مسبوق مضيفة حسب نفس الموقع " "هذا شيء لم يحدث من قبل. أن يكون هناك هذا العدد الكبير من النساء والرجال، يخرجون للعلن ويحكون تجاربهم التي تعرضوا لها من انتهاكات جنسية، فذلك شيء لا يمكن تجاهله".

والجدير بالذكر أن عددا من كبار نجوم هوليوود اتهموا مؤخرا بالتحرش وارتكاب انتهاكات جنسية، من بينهم الممثل الكوميدي لوي سي كيه، والممثل كيفين سبيسي والمنتج هارفي واينستين.



