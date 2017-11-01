السلامي يعيد لاعبي فريق الرجاء والدفاع الجديدي استعدادا لنهائي كأس العرش ﻿

قرر جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، تسريح لاعبي فريق الرجاء والدفاع الحسني الجديدي من المعسكر التدريبي للأسود استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب غامبيا من أجل إعدادهم رفقة أنديتهم

" شوف سبور " : رشيد محمودي

قرر جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، تسريح لاعبي فريق الرجاء والدفاع الحسني الجديدي من المعسكر التدريبي للأسود استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب غامبيا من أجل إعدادهم رفقة أنديتهم لخوض مباراة نهائي كأس العرش.

وسيخوض الحارس أنس الزنيتي وزكرياء حدراف وعبد الجليل اجبيرة وعبد الإله الحافيظي حصصهم التدريبية رفقة النسور وفي المقابل سيعود كل من اللاعب يحيى الفيلالي وﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﻬﺪﻫﻮﺩﻱ وبلال ميكري وحميد احداد للاستعداد رفقة ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ.



تجدر الإشارة إلى أن مباراة النهائي ستجرى يوم 18 من شهر نونبر الجاري على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط.